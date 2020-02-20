Погода в Липецке

13 минут назад

В Липецкой области туман и до +5

70
#туман #снег
В Липецкой области туман и до +5

В ближайшие двое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, ожидается теплая погода преимущественно без осадков. 23 февраля к региону начнет приближаться атмосферный фронт с запада, который принесет с собой снег, днем также усилится южный ветер до 17 м\сек. Среднесуточные температуры воздуха составят от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем она составит от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью - от 2 до 4 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов тепла.

День 21 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 32 градуса мороза. 

70
#туман #снег

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают о снегопаде
#снегопад
8
Спасатели предупреждают о снегопаде

сегодня, 16:38

Погода в Липецке
Юго-западный ветер прогреет воздух в Липецкой области до +7
#потепление
7
Юго-западный ветер прогреет воздух в Липецкой области до +7

вчера, 17:08

Погода в Липецке
В Липецкой области продолжает теплеть
#безработица
10
В Липецкой области продолжает теплеть

18.02.2020 17:16

Погода в Липецке
В Липецкой области ветрено и до +5
#ветер #потепление
8
В Липецкой области ветрено и до +5

17.02.2020 18:20

Погода в Липецке
Липецку не хватило до температурного рекорда меньше градуса
#температурный рекорд #похолодание
4
Липецку не хватило до температурного рекорда меньше градуса

17.02.2020 18:15

Погода в Липецке
В Липецкой области усилится ветер и еще потеплеет
#потепление
5
В Липецкой области усилится ветер и еще потеплеет

16.02.2020 17:01

Погода в Липецке