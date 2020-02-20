В Липецкой области туман и до +5

В ближайшие двое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, ожидается теплая погода преимущественно без осадков. 23 февраля к региону начнет приближаться атмосферный фронт с запада, который принесет с собой снег, днем также усилится южный ветер до 17 м\сек. Среднесуточные температуры воздуха составят от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем она составит от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью - от 2 до 4 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов тепла.



День 21 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 32 градуса мороза.



