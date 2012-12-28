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Происшествия
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45 минут назад
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25-летний липчанин нападал на прохожих и отнимал у них ценности
В суд направлено уголовное дело о двух случаях разбоя группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 25-липчанин не имеет профессии и даже основного общего образования: школу он бросил после седьмого класса.
По версии следствия, в марте этого года на улице 9 Мая в Липецке парень и его приятель ночью напали на двоих липчан, избили их и отняли сотовые телефоны, серебряные и золотые украшения на общую сумму более 19 000 рублей. А через месяц уже с новым сообщником обвиняемый напал на еще одного человека, отняв у него ценностей на 20 000 рублей.
Теперь липчанину грозит до 10 лет лишения свободы.
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