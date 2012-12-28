25-летний липчанин нападал на прохожих и отнимал у них ценности

В суд направлено уголовное дело о двух случаях разбоя группой лиц по предварительному сговору.

Прокуратура направила в Левобережный суд уголовное дело в отношении 25-летнего липчанина, обвиняемого в двух случаях разбоя группой лиц по предварительному сговору (по части второй статьи 162 УК РФ). Сообщников у мужчины было двое — каждый раз разный. Но их уголовные дела будут рассматривать отдельно.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 25-липчанин не имеет профессии и даже основного общего образования: школу он бросил после седьмого класса.По версии следствия, в марте этого года на улице 9 Мая в Липецке парень и его приятель ночью напали на двоих липчан, избили их и отняли сотовые телефоны, серебряные и золотые украшения на общую сумму более 19 000 рублей. А через месяц уже с новым сообщником обвиняемый напал на еще одного человека, отняв у него ценностей на 20 000 рублей.Теперь липчанину грозит до 10 лет лишения свободы.