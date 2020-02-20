Вундеркинд из Ельца выиграл первенство России по самбо и пробился на первенства мира

На пьедестале почёта расположились москвичи и представители Подмосковья, а выше всех - спортсмен из районного Ельца.

«Звёздочка» российской самообороны без оружия Иван Агафонов из елецкого «Локомотива» стал победителем первенства России по самбо среди юниоров до 21 года.

На ковре спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств» в Рязани наш земляк провёл 5 схваток, и во всех вышел победителем. В финале Ивану противостоял представлявший Москву Али Дагоев, но и он ничего не смог поделать с Агафоновым.

Ельчанин стал чемпионом, Дагоев получил «серебряную» медаль, а третье место разделили москвич Максим Сёмочкин и Никита Данилкин из Московской области.







Главное же наградой для Аггафонова стала не только медаль высшей пробы, но и гарантированное место в сборной России, которой предстоит отстаивать честь страны в первенстве мира по самбо, которое пройдёт 8 по 12 октября в городе Нови Сад (Сербия).