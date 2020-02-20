Спорт

28 минут назад

Вундеркинд из Ельца выиграл первенство России по самбо и пробился на первенства мира

248
#Самбо #Иван Агафонов
Вундеркинд из Ельца выиграл первенство России по самбо и пробился на первенства мира

На пьедестале почёта расположились москвичи и представители Подмосковья, а выше всех - спортсмен из районного Ельца.

«Звёздочка» российской самообороны без оружия Иван Агафонов из елецкого «Локомотива» стал победителем первенства России по самбо среди юниоров до 21 года.

На ковре спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств» в Рязани наш земляк провёл 5 схваток, и во всех вышел победителем. В финале Ивану противостоял представлявший Москву Али Дагоев, но и он ничего не смог поделать с Агафоновым.

Ельчанин стал чемпионом, Дагоев получил «серебряную» медаль, а третье место разделили москвич Максим Сёмочкин и Никита Данилкин из Московской области.

img-20200219-wa0004.jpg

Главное же наградой для Аггафонова стала не только медаль высшей пробы, но и гарантированное место в сборной России, которой предстоит отстаивать честь страны в первенстве мира по самбо, которое пройдёт 8 по 12 октября в городе Нови Сад (Сербия).

248
#Самбо #Иван Агафонов

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Тербунах турнир по мини-футболу посвятили павшим в Афганистане и локальных войнах (ФОТО)
#Мини-футбол #Афганистан #память
2
В Тербунах турнир по мини-футболу посвятили павшим в Афганистане и локальных войнах (ФОТО)

сегодня, 12:03

Спорт
Липецкий боксёр-тяжеловес крушил соперников в Люберцах
#Бокс #Альберт Масякин #Богдан Ракич
4
Липецкий боксёр-тяжеловес крушил соперников в Люберцах

вчера, 22:11

Спорт
Сергей Тимшин стал первым липчанином, который прыгнул с шестом на 5 метров
#Легкая атлетика #прыжки с шестом #Сергей Тимшин
9
Сергей Тимшин стал первым липчанином, который прыгнул с шестом на 5 метров

вчера, 20:12

Спорт
«Дубли» Орлова и Болтова помогли липецким хоккеистам одержать третью победу на Востоке
#Хоккей #МХК "Липецк"
3
«Дубли» Орлова и Болтова помогли липецким хоккеистам одержать третью победу на Востоке

вчера, 19:12

Спорт
Футбольная революция: Липецку могут присвоить статус Центра региональной подготовки РФС
#футбол
12
Футбольная революция: Липецку могут присвоить статус Центра региональной подготовки РФС

вчера, 13:24

Спорт
Экс-тренера «Металлурга» позвали спасать команду, игроки которой бунтуют
#Футбол
5
Экс-тренера «Металлурга» позвали спасать команду, игроки которой бунтуют

вчера, 12:27

Спорт