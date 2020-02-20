Происшествия

сегодня, 08:35

«Нива» и «Форд» столкнулись под Липецком из-за нарушения правил обгона

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#авария #ДТП
«Нива» и «Форд» столкнулись под Липецком из-за нарушения правил обгона

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 февраля в Грязинском районе на автодороге «Восточный обход промышленной зоны» столкнулись автомобили «Нива» под управлением 57-летнего мужчины и «Форд» с 37-летним водителем за рулем. В аварии получил травмы водитель «Нивы», его госпитализировали. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения в случае, запрещенном ПДД. 

В Липецке на улице Ковалева произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2105» под управлением 32-летнего мужчины и «Тойты» с 31-летним водителем за рулем. Водитель «ВАЗа» получил смертельные травмы.

В Чаплыгинском районе 24-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. С травмой его госпитализировали.

19 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1016 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 586 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 64 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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ГУЛЯ

16 минут назад
Нива-лучший авто в России на случай войны.
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путиняга

45 минут назад
Нива говно! Была говном говном и останется! Крышу даже смяло.... думайте сами....
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