«Нива» и «Форд» столкнулись под Липецком из-за нарушения правил обгона

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один - погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 февраля в Грязинском районе на автодороге «Восточный обход промышленной зоны» столкнулись автомобили «Нива» под управлением 57-летнего мужчины и «Форд» с 37-летним водителем за рулем. В аварии получил травмы водитель «Нивы», его госпитализировали. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения в случае, запрещенном ПДД.



В Липецке на улице Ковалева произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2105» под управлением 32-летнего мужчины и «Тойты» с 31-летним водителем за рулем. Водитель «ВАЗа» получил смертельные травмы.



В Чаплыгинском районе 24-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. С травмой его госпитализировали.



19 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1016 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 586 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 64 нарушения правил парковки.



Так же было зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



