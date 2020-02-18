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сегодня, 11:15
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря
С инициативой выступили депутаты от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР об обязательном переносе одного новогоднего выходного на 31 декабря. Кабмин считает, что в такой мере нет необходимости, потому что и сейчас правительство может переносить выходные на 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв комиссии.
Как указано в проекте отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии, нынешней редакцией Трудового кодекса предусмотрено, что "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ".
Таким образом, кабинет министров уже сейчас наделен "правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется". "Правительством РФ законопроект не поддерживается", - говорится в документе.
Своим законопроектом либерал-демократы предлагали закрепить в Трудовом кодексе норму о том, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не оказался выходным по календарю.
Как указано в проекте отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии, нынешней редакцией Трудового кодекса предусмотрено, что "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ".
Таким образом, кабинет министров уже сейчас наделен "правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется". "Правительством РФ законопроект не поддерживается", - говорится в документе.
Своим законопроектом либерал-демократы предлагали закрепить в Трудовом кодексе норму о том, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не оказался выходным по календарю.