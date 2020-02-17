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сегодня, 15:10

МВД опубликовало видеозапись нападения липчанина на помощников настоятеля московского храма

15 1277
#поножовщина
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МВД опубликовало видеозапись нападения липчанина на помощников настоятеля московского храма

YouTube-канал МВД России опубликовал видеозапись нападения 26-летнего жителя Липецка Ефима Ефимова на двух человек в московском храме Святителя Николая.

На записи видно, как Ефимов входит в храм, а затем в его алтарь. После нападения на помощников настоятеля к алтарю спешат прихожане храма, которые и помешали Ефимову скрыться. 

Напомним, что утром 16 февраля строительный рабочий Ефим Ефимов причинил двум помощникам настоятеля храма Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве ножевые ранения. У задержанного на месте преступления липчанина полицейские изъяли нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения (предположительно марихуаной).

После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие».

В отношении Ефимова возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве. 
15 1277
#поножовщина
1

Комментарии (15)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
valerafromsplus, "Типа Rammsten или Drowning Pool." Или Pussy Riot)))
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Любопытный

6 минут назад
А зачем опубликовали? Ведь часто подобные преступления дебилы совершают, чтобы их показали по ТВ!
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Где можно увидеть

20 минут назад
тихий и не пьющий?, твою высокодоходную харю?
ответить

Ты - идиот.

21 минуту назад
valerafromsplus, Это он насмотрелся в Москве как живут хозяева жизни и как церковь во главе с Гундяевым их оправдывает.
ответить

тихий и не пьющий?

21 минуту назад
Да вы на рожу его взгляните на видео
ответить

Ты - идиот.

21 минуту назад
valerafromsplus, Это он насмотрелся в Москве как живут хозяева жизни и как церковь во главе с Гундяевым их оправдывает.
ответить

тихий и не пьющий?

21 минуту назад
Да вы на рожу его взгляните на видео
ответить

valerafromsplus

25 минут назад
Дуня с трудоднями, а тот со Студ. Городка за шапку тоже стоял позитивный без слезы в глазах.
ответить

Родина

25 минут назад
При родном Перуне такого безобразия не было...
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отец Фекалий

31 минуту назад
может приставал кто-то из мужиков в черных юбках
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