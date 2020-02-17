сегодня, 15:10
МВД опубликовало видеозапись нападения липчанина на помощников настоятеля московского храма
YouTube-канал МВД России опубликовал видеозапись нападения 26-летнего жителя Липецка Ефима Ефимова на двух человек в московском храме Святителя Николая.
Напомним, что утром 16 февраля строительный рабочий Ефим Ефимов причинил двум помощникам настоятеля храма Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве ножевые ранения. У задержанного на месте преступления липчанина полицейские изъяли нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения (предположительно марихуаной).
После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие».
В отношении Ефимова возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве.
Перри Мейсон
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