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Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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Композитор и диджей, один из авторов знаменитого саундтрека к сериалу «Бригада» и создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов утонул в Австралии. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщил на своей странице в Facebook журналист Михаил Козырев.

«Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — заявил он.

Козырев также прикрепил к своей записи материал издания Daily Mail об инциденте.

Проект Triplex стал известным благодаря записи саундтреков ко многим российским картинам. Помимо музыки к сериалу «Бригада», проект прославился после создания саундтрека к фильму «Бой с тенью», записанного совместно с финской рок-группой Apocalyptica, сообщает iz.ru

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