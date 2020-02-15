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сегодня, 11:59

«Свободный Сокол» стал фигурантом расследования программы «Человек и закон»

24 1309
#"Свободный Сокол" #"Человек и закон" #мошенничество
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«Свободный Сокол» стал фигурантом расследования программы «Человек и закон»
Журналисты программы  «Человек и закон» побывали в Липецке и пытались разобраться в деле трубной компании «Свободный Сокол», руководство которой обвинялось правоохранительными органами в мошенничестве. 

Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленного круга лиц из руководства «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 миллионов рублей. Правоохранители посчитали, что деньги были похищены. 

Но в начале этого года обвинения с руководства завода были сняты. Следствие посчитало, что, дословно: «Несанкционированное потребление электроэнергии не образует имущественного состава преступления, так как предметом хищения не может быть электрическая энергия».

«А что, так можно было?», задается вопросом журналист передачи.

24 1309
#"Свободный Сокол" #"Человек и закон" #мошенничество
3

Комментарии (24)

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план Аллена Даллеса в действии

4 минуты назад
Во вчерашнем выпуске "Человек и закон" показали Уваркину,которая предлагает Ольге Ванюшиной позвонить уволившейся учительнице и позвать её обратно в школу. Также вчера показали наш Сокольский завод.который без конца банкротят и меняют вывеску. Оказывается,владельцами старинного исконного завода являются два грузина,которые набрали 4 миллиарда рублей кредитов и удрали за границу. И все подкуплены---прокуроры,судьи и прочие ..... И что, Путин тут ни при чём ? Именно при нём создана эта преступная система во всём. Одни воруют вагонами,а другие ссорятся из-за стакана воды. Эти сюжеты вчера в передаче показаны последовательно,как отражение нашей жизни при Путине.....
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дед

4 минуты назад
ни...уя себе. воры , мошенники и взяточники ликуют от безнаказанности .!
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Гостю

7 минут назад
Квадра зло, сначала заимей себе одваката на уровни как гость написал.
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Гость

9 минут назад
Адвокат наверное был на уровни Добровинского?
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Квадра зло

10 минут назад
И за отопление можно не платить. Несанкционированное потребление ТЕПЛОВОЙ энергии не образует имущественного состава преступления, так как предметом хищения не может быть ТЕПЛОВАЯ энергия.
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Мама Стифлера

23 минуты назад
Все "герои" на свободе и всем плевать. Всё что нужно знать о правосудии в современной России
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Знающий

26 минут назад
Уши банкротства «Свободного Сокола» лежат когда некий Столповский и Ко.Решили выкупить акции.
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Один в один

27 минут назад
Как прям по квадро, эти наворочеют с списывать на жек. Да и суды не один против них городом не выгранно.
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Житель

32 минуты назад
Акции давно разворовали.
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Житель

33 минуты назад
Людей не только за воровство -но за не оплату --тащат в суд -а здесь десятки миллионов и ничего спасибо Путину за такие ФЗ.
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