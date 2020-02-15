Общество
сегодня, 11:59
«Свободный Сокол» стал фигурантом расследования программы «Человек и закон»
Журналисты программы «Человек и закон» побывали в Липецке и пытались разобраться в деле трубной компании «Свободный Сокол», руководство которой обвинялось правоохранительными органами в мошенничестве.
Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленного круга лиц из руководства «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 миллионов рублей. Правоохранители посчитали, что деньги были похищены.
Но в начале этого года обвинения с руководства завода были сняты. Следствие посчитало, что, дословно: «Несанкционированное потребление электроэнергии не образует имущественного состава преступления, так как предметом хищения не может быть электрическая энергия».
«А что, так можно было?», задается вопросом журналист передачи.
Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленного круга лиц из руководства «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 миллионов рублей. Правоохранители посчитали, что деньги были похищены.
Но в начале этого года обвинения с руководства завода были сняты. Следствие посчитало, что, дословно: «Несанкционированное потребление электроэнергии не образует имущественного состава преступления, так как предметом хищения не может быть электрическая энергия».
«А что, так можно было?», задается вопросом журналист передачи.
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