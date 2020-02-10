Здоровье

15 минут назад

В Липецке все школы закроют на карантин

5 973
#карантин #школа #ОРВИ
В Липецке все школы закроют на карантин

Школьники уйдут на внеплановые каникулы минимум до 25 февраля.

Управление Роспотребнадзора и департамент образования администрации города готовятся ввести в Липецке общешкольный карантин. Сейчас в департаменте образования ждут официального письма от санитарных врачей, чтобы на его основании издать приказ о карантине. Все действия уже согласованы устно.

- Мы планируем ввести карантин с 13 по 25 февраля, - уточнили GOROD48 в департаменте образования Липецка. - Эти меры обязаны обеспечить купирование распространение среди детей ОРВИ и гриппа. Обычно общегородской карантин помогает снизить заболеваемость, так как дети меньше общаются друг с другом, что снижает вероятность заражения.

По официальным данным, карантин вводят для купирования вирусных инфекций. По сведениям GOROD48, в их число включили и коронавирус, и общегородской карантин нужен, в том числе, для пресечения возможности распространения вируса в Липецке.
5 973
#карантин #школа #ОРВИ

Комментарии (6)

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Facepalm48

12 секунд назад
Уже не в первый раз при прочтении ваших статей замечаю злоупотребление плеоназмом.
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Я в ахере

1 минуту назад
ГОСПОДИ, ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ
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мы все мерм

2 минуты назад
у моего кота коронавирус
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А раньше чем думали?

4 минуты назад
Ждали пока все заболеют? Ослы!
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Двоешник

5 минут назад
Ну, наконец-то, я дождался! Ураа! Закрывают все школы!
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Ееее ее!!!

9 минут назад
Ураа!
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