В Липецке все школы закроют на карантин

Школьники уйдут на внеплановые каникулы минимум до 25 февраля.

Управление Роспотребнадзора и департамент образования администрации города готовятся ввести в Липецке общешкольный карантин. Сейчас в департаменте образования ждут официального письма от санитарных врачей, чтобы на его основании издать приказ о карантине. Все действия уже согласованы устно.



- Мы планируем ввести карантин с 13 по 25 февраля, - уточнили GOROD48 в департаменте образования Липецка. - Эти меры обязаны обеспечить купирование распространение среди детей ОРВИ и гриппа. Обычно общегородской карантин помогает снизить заболеваемость, так как дети меньше общаются друг с другом, что снижает вероятность заражения.



По официальным данным, карантин вводят для купирования вирусных инфекций. По сведениям GOROD48, в их число включили и коронавирус, и общегородской карантин нужен, в том числе, для пресечения возможности распространения вируса в Липецке.