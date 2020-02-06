Работники НЛМК - победители всероссийского конкурса «Инженер года»

Сразу одиннадцать работников ПАО "НЛМК" отметили на XX-ом всероссийском конкурсе «Инженер года-2019».

По итогам конкурсного отбора трое работников НЛМК прошли во второй тур и стали лауреатами конкурса в номинации «Профессиональные инженеры», а еще двое - лауреатами в номинации «Инженерное искусство молодых». Шестеро их коллег победили только в первом туре.



Церемония вручения наград победителям состоится 18 и 20 февраля в Москве в зале «Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных объединений. Победителям первого тура конкурса вручат дипломы, сертификаты и знаки профессиональных инженеров России, а победителей второго тура кроме этого еще наградят памятными медалями лауреатов.



Конкурс проводится с 2000 года при поддержке международного и российского Союзов научных и инженерных общественных объединений, Академии инженерных наук и других организаций. Он нацелен на привлечение внимания к проблемам качества подготовки инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженеров, пропаганду достижений и опыта лучших отечественных специалистов. Жюри конкурса заочно оценивает проекты по основным отраслевым направлениям в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» (до 30 лет).



