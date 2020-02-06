НЛМК Live

51 минуту назад

Работники НЛМК - победители всероссийского конкурса «Инженер года»

276
#НЛМК
1
Работники НЛМК - победители всероссийского конкурса «Инженер года»

Сразу одиннадцать работников ПАО "НЛМК" отметили на XX-ом всероссийском конкурсе «Инженер года-2019». 

По итогам конкурсного отбора трое работников НЛМК прошли во второй тур и стали лауреатами конкурса в номинации «Профессиональные инженеры», а еще двое - лауреатами в номинации «Инженерное искусство молодых». Шестеро их коллег победили только в первом туре.

Церемония вручения наград победителям состоится 18 и 20 февраля в Москве в зале «Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных объединений. Победителям первого тура конкурса вручат дипломы, сертификаты и знаки профессиональных инженеров России, а победителей второго тура кроме этого еще наградят памятными медалями лауреатов.

Конкурс проводится с 2000 года при поддержке международного и российского Союзов научных и инженерных общественных объединений, Академии инженерных наук и других организаций. Он нацелен на привлечение внимания к проблемам качества подготовки инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженеров, пропаганду достижений и опыта лучших отечественных специалистов. Жюри конкурса заочно оценивает проекты по основным отраслевым направлениям в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» (до 30 лет). 

276
#НЛМК
1

Еще в рубрике

НЛМК открыл новые возможности для соискателей вакансий
#НЛМК
НЛМК открыл новые возможности для соискателей вакансий

вчера, 16:32

НЛМК Live
НЛМК повысил эффективность экологического мониторинга
#экология
НЛМК повысил эффективность экологического мониторинга

31.01.2020 11:54

НЛМК Live
НЛМК начал опытную эксплуатацию автоматизированной системы планирования производства
#автоматизированные системы
НЛМК начал опытную эксплуатацию автоматизированной системы планирования производства

30.01.2020 13:30

НЛМК Live
Работники НЛМК станут участниками 40 конкурсов профмастерства
#конкурс
Работники НЛМК станут участниками 40 конкурсов профмастерства

30.01.2020 11:06

НЛМК Live
НЛМК поделится опытом подготовки востребованных производством кадров
#кадры
НЛМК поделится опытом подготовки востребованных производством кадров

29.01.2020 10:55

НЛМК Live
НЛМК проведет Спартакиаду по 20 видам спорта
#спартакиада
НЛМК проведет Спартакиаду по 20 видам спорта

27.01.2020 12:26

НЛМК Live