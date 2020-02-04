Общество

56 минут назад

Время отправления автобуса №40 а изменится

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#транспорт
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Время отправления автобуса №40 а изменится

Департамент транспорта администрации города Липецка информирует о внесении изменений в расписания маршрутов:

По будням с 5 февраля время отправления автобусов муниципального маршрута № 40А «Ж/д вокзал – пр. Мира – п. Матырский» от остановочного пункта «Ж/д вокзал» изменится с 16:30 на 16:55, с 19:45 на 20:00;

с 8 февраля в выходные дни в связи с отсутствием пассажиропотока будет отменен рейс по муниципальному маршруту №24 «п. Сырский Рудник – Чаплыгинское шоссе» отправлением от остановочного пункта «п. Сырский Рудник» в 23:57.

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#транспорт
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Комментарии (1)

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Викторм

14 минут назад
Началось. Скоро в 20.00 всё движение в городе останавливаться будет.
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