Время отправления автобуса №40 а изменится

Департамент транспорта администрации города Липецка информирует о внесении изменений в расписания маршрутов:

По будням с 5 февраля время отправления автобусов муниципального маршрута № 40А «Ж/д вокзал – пр. Мира – п. Матырский» от остановочного пункта «Ж/д вокзал» изменится с 16:30 на 16:55, с 19:45 на 20:00;



с 8 февраля в выходные дни в связи с отсутствием пассажиропотока будет отменен рейс по муниципальному маршруту №24 «п. Сырский Рудник – Чаплыгинское шоссе» отправлением от остановочного пункта «п. Сырский Рудник» в 23:57.



