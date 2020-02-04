Здоровый образ жизни ведут всего 7,5% липчан

Здорового образа жизни придерживается лишь каждый тринадцатый житель Липецкой области (7,5%) — такие данные представил Росстат по итогам наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году.

При опросе учитывались: отсутствие привычки курения, потребление не более 5 граммов соли в сутки, а овощей и фруктов — не менее 400 граммов в день, ежедневные физические нагрузки (не меньше 150 минут в неделю, если нагрузки умеренные, и 75 минут интенсивных занятий), ограниченное количество алкоголя в неделю. В России здорового образа жизни придерживались 12%, или каждый восьмой. Наиболее высокая доля ведущих здоровый образ жизни оказалась в Ингушетии (48,8%), Крыму (29,2%) и Адыгее (28,8%). Антилидером по количеству населения, которое придерживается ЗОЖ, стал Чукотский автономный округ — 0,4%.



Почти половина липчан оценили свое здоровье как «Очень хорошее» и «Хорошее», еще 36,5% считают, что их здоровье «Удовлетворительное», 12,3% отнесли свое физическое состояние в группы «Плохое» и «Очень плохое здоровье». Благополучным назвали свое психологическое самочувствие 68,7% мужчин и 55,1% женщин.



На низкую долю тех, кто придерживается здорового образа жизни, повлияло потребление овощей и фруктов — в Липецкой области 400 граммов и больше в день их едят 14,9% мужчин и 17,5% женщин. В России этот показатель выше: 24,2% мужчин и 27,2% женщин. В регионах-лидерах ЗОЖ овощи и фрукты занимают заметную часть рациона больше, чем у половины жителей: в Ингушетии — у 72,8% мужчин и 68,6% женщин, а в Адыгее — у 65,7% мужчин и 58,8% женщин.



Каждый пятый мужчина (20,7%) в России и почти каждая девятая женщина (11,1%) потребляют в день соли больше нормы (5 граммов NaCl). В Липецкой области жители придерживаются более здоровой диеты — с солью перебарщивают 16,2% мужчин и 8,4% женщин. Самые большие любители «солененького» живут в Новгородской области — 44,7% мужчин и 22% женщин.



В Липецкой области курят больше четверти населения (28,9%), в России доля курящих чуть ниже — 24,2%. Меньше всего этой привычке подвержены жители Ингушетии (5,7%), самыми курящими регионами оказались Чукотский автономный округ (39%) и Забайкальский край (36,3%).



Алкоголь больше установленной нормы (в исследовании Росстата его дозу определили как не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин) употребляли 2,7% липчан: среди мужчин 4,5%, среди женщин — 1,3%. В целом по стране таковых было 4,1%. Самым «трезвым» регионом оказался Дагестан, где больше ограниченной нормы алкоголь употребляли всего 0,2%. В Чукотском автономном округе в такой привычке признались 15,8%, отмечает Росстат.



