Происшествия

42 минуты назад

Администратор обокрала магазин

1 836
#хищение #магазин
Администратор обокрала магазин

Женщина сумела обхитрить кассовую технику и похитить массу товаров. Теперь липчанке придется заплатить судебный штраф за хищение.

Мировой судья СУ № 8 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении администратора сетевого магазина. Липчанку поймали на хищении имущества торговой сети.

Липчанка работала администратором магазина на площади Победы. Женщина совершила преступление, находясь на своем рабочем месте. Она сумела обхитрить технику: создала искусственную видимость сканирования товара через магнитный считыватель штрих-кода товара. Администратор «провела» через кассу товаров на 4 742 рубля, но заплатила всего 5 рублей. Сотрудница таким образом похитила из магазина хлеб, подсолнечное и сливочное масло, туалетную бумагу, говяжью тушенку, консервированную кукурузу, оливки, шампуни, кофе, гели для душа, средства для мытья посуды и для стирки, яйца, колбасу, сыр, чай, подгузники, муку, шоколад, конфеты, икру, селедку. Все эти якобы оплаченные ею на кассе товары администратор присвоила себе. Хищение вскрыли благодаря записям с камер наблюдения.

С учетом того, что липчанка впервые привлекается к уголовной ответственности и она загладила вред, причиненный преступлением, суд по ходатайству стороны защиты прекратил уголовное дело и назначил женщине судебный штраф. Администратору магазина придется заплатить в доход государства 5 000 рублей. Часть похищенных товаров удалось вернуть. Несмотря на должностное преступление, женщину из торговой сети не уволили.
1 836
#хищение #магазин

Комментарии (1)

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Утырочка

34 минуты назад
а на фото Пятерочка на Плеханова
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