В России
сегодня, 17:29
Стоимость шенгенской визы для россиян не изменится после введения новых правил
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Новые правила получения шенгенской визы, вступающие в силу со 2 февраля, имеют ряд очевидных плюсов для россиян — например, возможность подать документы за полгода до выезда позволит избежать задержек в периоды повышенного спроса. При этом сумма визового сбора для россиян останется прежней — €35. Об этом сегодня пишут «Известия».
В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве «Известиям» пояснили, что именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, подписанном в 2006 году.
Аналогичные договоры подписывались еще с рядом стран — в частности, с Арменией и Азербайджаном. Их граждан «визовая инфляция» тоже обойдет стороной.
В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве «Известиям» пояснили, что именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, подписанном в 2006 году.
Аналогичные договоры подписывались еще с рядом стран — в частности, с Арменией и Азербайджаном. Их граждан «визовая инфляция» тоже обойдет стороной.
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