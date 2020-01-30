В Липецкой области сильный ветер, мокрый снег и до +2

В ближайшие три дня Липецкая область останется во власти атмосферных фронтов атлантического циклона: его влияние не позволит погоде измениться, в регионе пройдут небольшие и умеренные снег, мокрый снег и дождь, местами будет гололед и налипание мокрого снега.

Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, что на 9-12 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью пройдут умеренные снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем также ожидается небольшой снег. Ветер южный с переходом на западный, 8-13 м/сек, местами порывы достигнут 18 м/сек. Температура ночью и днем составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные снег и мокрый снег, днем также пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью - от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.



День 31 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 33 градуса мороза.