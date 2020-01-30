Погода в Липецке

26 минут назад

В Липецкой области сильный ветер, мокрый снег и до +2

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#ветер #снег
В Липецкой области сильный ветер, мокрый снег и до +2

В ближайшие три дня Липецкая область останется во власти атмосферных фронтов атлантического циклона: его влияние не позволит погоде измениться, в регионе пройдут небольшие и умеренные снег, мокрый снег и дождь, местами будет гололед и налипание мокрого снега. 

Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, что на 9-12 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью пройдут умеренные снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем также ожидается небольшой снег. Ветер южный с переходом на западный, 8-13 м/сек, местами порывы достигнут 18 м/сек. Температура ночью и днем составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные снег и мокрый снег, днем также пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью - от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.

День 31 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 33 градуса мороза.
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#ветер #снег

Комментарии (2)

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Угу

53 секунды назад
Всё, как всегда, то дождь, то снег, то морозы, жара, то шквалистый ветер... М-да... Это же чумачечая весна, однозначно!
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Вася

8 минут назад
Хоть бы снег весь растаял и пальмы зацвели.
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