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Выбрасывать елки из окна – новая традиция Липецка?

21 733
#Выбросили елку #благоустройство
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Выбрасывать елки из окна – новая традиция Липецка?

На дворе XXI столетие, но некоторые граждане почему-то стремительно дичают.

В конце прошлой недели соцсети Липецка обошло фото зависшей на ветвях дерева елки, которую кто-то решил выбросить после праздника прямо в окно.

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Фото Алёны Цандековой, взято из группы vk.com/gorod48

Но этот случай оказался не единственным. В доме №3 на улице Хорошавина местный житель тоже решил не заморачиваться выносом елки, а швырнул ее с верхотуры – символ Нового Года от этого застрял в кустах.

- Уже около двух недель она так и висит, - рассказала нам местная жительница Наталья М., - Кто выбросил – не знаем, но у этого человека наверняка нет совести. Проходящие мимо, наверное, думают, что в нашем доме все некультурные. Я бы сама донесла елочку до мусорки, но мне скоро 70 лет и тяжело снять ее с веток.

Жительница соседнего дома в 27-м микрорайоне пожаловалась, что соседи из окна выбрасывают пакеты с мусором и они неделями источают зловонный запах под окнами – что ни говори. А это уже тенденция. Вроде бы XXI век на дворе, цивилизация не стоит на месте, а некоторые люди почему-то дичают…

21 733
#Выбросили елку #благоустройство
2

Комментарии (21)

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Мирра

1 минуту назад
Ну и что? Тоже новость. Я всегда так делаю. Потом выхожу и на помойку отношу. Лучше чем иголки по подъезду разбрасывать. Новостей что ли больше нет?)
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тема для размышления

1 минуту назад
Деревья на фотографиях растут не по нормативу. Жильцы возмутились , выбросив целенаправленно на деревья елки. Деревья на придомовой территории высаживают не ближе 6 м от фасада дома.....
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ярила

3 минуты назад
Так как нет нормальных уборщиц домов лучше из окна, чем по подъезду! У нас еще культурные, в Махачкале дети шашлыки жарят на вечном огне...
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Пенсионер

11 минут назад
Какая власть такие граждане ! Наше государство без идеи власть сама по себе люди вредят ей как могут дальше будет хуже . Это разрыв в зарплатах руководителей и работников чиновников депутатов и народа . Пока одни нищие другие жируют так и будет .
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Денис

12 минут назад
Это чтобы иголки по подъезду и квартире не собирать. Автор сам деревня.
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Епт

14 минут назад
????, а ты что-то вроде Рюриковича с примесью Романовых и Долгоруких? Или выкидыш подзаборный?
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Пророк

15 минут назад
Лучше с окна чем иглы по всей квартире и подъеду!!есть возможность аккуратно скинуть то лучше так.
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Вещи делаю иногда

19 минут назад
Я вот один раз с женой поссорился и выбросил в окно ее любимый цветок. В следующий раз сказал, что шубу порежу в хлам. Как к бабушке сводили, не тявкает больше.
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жительница

24 минуты назад
Это Уваркина виновата и Путин. Почему не поставили урны под каждым окном????
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????

31 минуту назад
Дворник Ахмед, какой традиции русской? Русских тут практически не осталось! Гадят согласно традиции только понаехавшие пархатые, чурки и угорское быдло
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