сегодня, 09:23
Выбрасывать елки из окна – новая традиция Липецка?
На дворе XXI столетие, но некоторые граждане почему-то стремительно дичают.
В конце прошлой недели соцсети Липецка обошло фото зависшей на ветвях дерева елки, которую кто-то решил выбросить после праздника прямо в окно.
Фото Алёны Цандековой, взято из группы vk.com/gorod48
Но этот случай оказался не единственным. В доме №3 на улице Хорошавина местный житель тоже решил не заморачиваться выносом елки, а швырнул ее с верхотуры – символ Нового Года от этого застрял в кустах.
- Уже около двух недель она так и висит, - рассказала нам местная жительница Наталья М., - Кто выбросил – не знаем, но у этого человека наверняка нет совести. Проходящие мимо, наверное, думают, что в нашем доме все некультурные. Я бы сама донесла елочку до мусорки, но мне скоро 70 лет и тяжело снять ее с веток.
Жительница соседнего дома в 27-м микрорайоне пожаловалась, что соседи из окна выбрасывают пакеты с мусором и они неделями источают зловонный запах под окнами – что ни говори. А это уже тенденция. Вроде бы XXI век на дворе, цивилизация не стоит на месте, а некоторые люди почему-то дичают…
Мирра
тема для размышления
ярила
Пенсионер
Денис
Епт
Пророк
Вещи делаю иногда
жительница
????