Выбрасывать елки из окна – новая традиция Липецка?

На дворе XXI столетие, но некоторые граждане почему-то стремительно дичают.

В конце прошлой недели соцсети Липецка обошло фото зависшей на ветвях дерева елки, которую кто-то решил выбросить после праздника прямо в окно.





Фото Алёны Цандековой, взято из группы vk.com/gorod48

Но этот случай оказался не единственным. В доме №3 на улице Хорошавина местный житель тоже решил не заморачиваться выносом елки, а швырнул ее с верхотуры – символ Нового Года от этого застрял в кустах.

- Уже около двух недель она так и висит, - рассказала нам местная жительница Наталья М., - Кто выбросил – не знаем, но у этого человека наверняка нет совести. Проходящие мимо, наверное, думают, что в нашем доме все некультурные. Я бы сама донесла елочку до мусорки, но мне скоро 70 лет и тяжело снять ее с веток.

Жительница соседнего дома в 27-м микрорайоне пожаловалась, что соседи из окна выбрасывают пакеты с мусором и они неделями источают зловонный запах под окнами – что ни говори. А это уже тенденция. Вроде бы XXI век на дворе, цивилизация не стоит на месте, а некоторые люди почему-то дичают…