Происшествия
сегодня, 09:05
25-летний липчанин упал с пятого этажа и остался жив
8 1900
29 января в Липецке из окна пятого жилого дома на улице Водопьянова упал 25-летний мужчина.
Он получил травмы, но остался жив - горожанина доставили в БСМП №1.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Он получил травмы, но остался жив - горожанина доставили в БСМП №1.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
8 1900
липчанин
Го сть
Зеркальный
Ясь
=
гость
Серафима Глюкина
Марко Крыссо