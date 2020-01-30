Происшествия

сегодня, 09:05

25-летний липчанин упал с пятого этажа и остался жив

8 1900
#падение с высоты
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25-летний липчанин упал с пятого этажа и остался жив
29 января в Липецке из окна пятого жилого дома на улице Водопьянова упал 25-летний мужчина. 

Он получил травмы, но остался жив - горожанина доставили в БСМП №1.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
8 1900
#падение с высоты
1

Комментарии (8)

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липчанин

11 минут назад
Дуракам везет! Выпал бы нормальный насмерть расшибся
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Го сть

40 минут назад
в молодожёнках что ли)?
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Зеркальный

50 минут назад
Он кричал в окно, как он благодарен за его зарплату в 18000 рублей, как ему нравятся растущие тарифы ЖКХ, как растут цены на продукты и товары..... А потом появился сильный ветер в погонах.....
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Ясь

54 минуты назад
На Водопьянова- одни прыгуны. Уже человек 5 за последнее время выбросились
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=

54 минуты назад
может сквозняком сдуло ,мужчину 25 летнего , в окно
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гость

сегодня, 09:26
Водку надо в Липецке , хотя бы на год отменить , и не узнаете , не жителей , не город.
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Серафима Глюкина

сегодня, 09:25
Окно с дверью перепутал, с кем не бывает. Видать, с будуна был, - вот не туда и вышел!
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Марко Крыссо

сегодня, 09:19
теперь будет у дуралея погоняло - Икар) ну или - Хокинг
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