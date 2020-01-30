Общество

сегодня, 07:37

Сегодня в Липецке отключают свет, воду и тепло

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#водоснабжение
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Сегодня в Липецке отключают свет, воду и тепло
Сегодня с 09:00 до 17:00 останутся без света жители домов:  

№№ 7/2, 7/3, 7/4, 9, 11б по улице Космонавтов, 

№№ 26, 28, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 32/1, 32/2 по улице Терешковой, 

№ 19 по улице 30 лет ВЛКСМ. 

Электричества не будет также в снт «Светлана» и на территории Косыревского кладбища.  

С 14:00 до 17:00 обесточат дома: 

№№ 8, 10, 14 по улице М. Расковой, 

№№ 23, 25, 27, 29 по улице Прокатной, 

№№ 23, 24 по улице Суворова 

№ 3 по улице Талалихина.  

Тепло отключат с 10:00 до 20:00 в домах №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней в селе Подгорное, а с 10:00 до 17:00 без тепла останется дом № 24 по улице Задорожной в Липецке.   

Холодную воду отключат с 10:00 до 20:00 жителям домов: 

№5 по улице Барашева, 

№61 по улице Депутатской, 

№№ 1а, 2а, 4 по улице Ушинского,  

№№ 1, 1а, 2, 4, 9а на Заводской площади, 

№№ 182, 184, 184а по улице Студеновской 

№ 2б по улице Баумана,  

№№ 12, 12а по улице Газина, 

№№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Гагарина, 

№№ 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 34а, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 43а, 45, 47, 49 по улице Ленина,  

а также в домах с № 1-11 по улице Крайняя в Подгорном и всей улицы Подгоренской.   

С 09:30 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов: 

№№ 85, 87, 89, 91, 95, 99, 101, 103 по улице Московской, 

№№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической,  

а с 10:00 до 17:00 холодную воду отключат жителям улиц Волжской, Лермонтова. Лесопарковой.   

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ.  
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#водоснабжение
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Комментарии (2)

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Белый

12 минут назад
Нет такой функции "Отключить!" Есть - "НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ!!!"
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Серый

19 минут назад
Уроды, летом это надо делать. Был бы МЭР нормальный , должностей полишались бы, уроды
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