Сегодня в Липецке отключают свет, воду и тепло

Сегодня с 09:00 до 17:00 останутся без света жители домов:



№№ 7/2, 7/3, 7/4, 9, 11б по улице Космонавтов,



№№ 26, 28, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 32/1, 32/2 по улице Терешковой,



№ 19 по улице 30 лет ВЛКСМ.



Электричества не будет также в снт «Светлана» и на территории Косыревского кладбища.



С 14:00 до 17:00 обесточат дома:



№№ 8, 10, 14 по улице М. Расковой,



№№ 23, 25, 27, 29 по улице Прокатной,



№№ 23, 24 по улице Суворова



№ 3 по улице Талалихина.



Тепло отключат с 10:00 до 20:00 в домах №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней в селе Подгорное, а с 10:00 до 17:00 без тепла останется дом № 24 по улице Задорожной в Липецке.



Холодную воду отключат с 10:00 до 20:00 жителям домов:



№5 по улице Барашева,



№61 по улице Депутатской,



№№ 1а, 2а, 4 по улице Ушинского,



№№ 1, 1а, 2, 4, 9а на Заводской площади,



№№ 182, 184, 184а по улице Студеновской



№ 2б по улице Баумана,



№№ 12, 12а по улице Газина,



№№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Гагарина,



№№ 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 34а, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 43а, 45, 47, 49 по улице Ленина,



а также в домах с № 1-11 по улице Крайняя в Подгорном и всей улицы Подгоренской.



С 09:30 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов:



№№ 85, 87, 89, 91, 95, 99, 101, 103 по улице Московской,



№№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической,



а с 10:00 до 17:00 холодную воду отключат жителям улиц Волжской, Лермонтова. Лесопарковой.



Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ.

