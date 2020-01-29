Происшествия

55 минут назад

Семь автомобилей столкнулись на Лебедянском шоссе

11 699
#авария #ДТП
1
Семь автомобилей столкнулись на Лебедянском шоссе

В массовой аварии пострадал ребенок.

Вечером 29 января в Липецке на Лебедянском шоссе у поворота к Опытной станции столкнулись семь автомобилей.

- Женщина-водитель автомобиля «Ниссан» начала перестраиваться в крайнюю левую полосу, в этом момент по ней на огромной скорости неслась «Лада Веста». Машины столкнулись и «Весту» выбросило на встречную полосу, где она врезалась в легковушку, а  «Ниссан» отбросило назад и в него въехали «ГАЗели», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии.

WhatsApp Image 2020-01-29 at 18.11.47.jpeg+2020-01-29-18.37.01.jpg

WhatsApp Image 2020-01-29 at 18.11.48 (1).jpeg+2020-01-29-18.37.01.jpg

WhatsApp Image 2020-01-29 at 18.11.49.jpeg+2020-01-29-18.37.01.jpg

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека: ребенок находившийся в «Ладе» и женщина из «Ниссана».
11 699
#авария #ДТП
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Светлана

1 минуту назад
Вот опять,за тупость родителей,расплачиваются дети.....
ответить

Обезьяна с гранатой

1 минуту назад
Город, а что про ситовку не написали. Каша малаша из легковушек и большегрузов, час в пробке простояли.
ответить

молодой тупняк

8 минут назад
Вот вспомнилась песня группы "сектор газа" по-моему песня называется "ява", те кто знает переслушайте, а кто не знает обязательно послушайте.
ответить

Курица - не птица

9 минут назад
Сам стараюсь не выезжать/не выходить на дорогу в периоды выпаса офисных дур.
ответить

молодой тупняк

16 минут назад
Народ спешит и в результате долго гаишников ждут или со святыми общаются.
ответить

00000

17 минут назад
Почему там, потому что это питорский город акуевших ширпотребщиков .Высокомерные все ..плять ,только х чем подкрепленое эти понты .Моргают друг дружке пипикают х его знает зачем и кому .Уважение к друг другу 0 и даже ниже
ответить

Потому что

19 минут назад
Почему там, куярят там 100-120 кмч.
ответить

Денис

23 минуты назад
Дебилы бл*. ©
ответить

Почему там

23 минуты назад
Что-то часто аварии у повтора на опытную происходит. Да такие серьёзные
ответить

Изолировать идиотов

24 минуты назад
Для легковушек требую отдельную полосу, огороженную со всех сторон метровым бордюром
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Опасное вождение стало причиной тройной аварии на проспекте Победы
#авария #ДТП
20
Опасное вождение стало причиной тройной аварии на проспекте Победы

сегодня, 16:16

Происшествия
За год на дорогах области погибли 175 человек
#авария #ДТП
3
За год на дорогах области погибли 175 человек

сегодня, 15:19

Происшествия
56-летнего жителя Грязей обвиняют в убийстве матери металлической трубой
#убийство
10
56-летнего жителя Грязей обвиняют в убийстве матери металлической трубой

сегодня, 14:30

Происшествия
Двухлетний ребенок закрыл бабушку на балконе
#спасатели
5
Двухлетний ребенок закрыл бабушку на балконе

сегодня, 14:23

Происшествия
В Липецке мошенники используют многоходовую схему обмана курьерских служб
#мошенничество
6
В Липецке мошенники используют многоходовую схему обмана курьерских служб

сегодня, 13:46

Происшествия
В сгоревшем доме нашли труп мужчины
#пожар #труп
2
В сгоревшем доме нашли труп мужчины

сегодня, 13:18

Происшествия