Семь автомобилей столкнулись на Лебедянском шоссе

В массовой аварии пострадал ребенок.

Вечером 29 января в Липецке на Лебедянском шоссе у поворота к Опытной станции столкнулись семь автомобилей.- Женщина-водитель автомобиля «Ниссан» начала перестраиваться в крайнюю левую полосу, в этом момент по ней на огромной скорости неслась «Лада Веста». Машины столкнулись и «Весту» выбросило на встречную полосу, где она врезалась в легковушку, а «Ниссан» отбросило назад и в него въехали «ГАЗели», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии.По предварительным данным, в аварии пострадали два человека: ребенок находившийся в «Ладе» и женщина из «Ниссана».