В Липецке мошенники используют многоходовую схему обмана курьерских служб

Преступники заказывают дорогу технику в интернет-магазинах на адрес кафе и «кидают» курьеров на товар и деньги.

Прокуратура Липецкой области сегодня предупредила о новой схеме мошенничества используемой в Липецке.



«Злоумышленники заказывают компьютерную технику через интернет на адрес городских кафе или ресторанов и оформляют доставку курьерской службой. Когда курьер с техникой приезжает на указанный адрес, его встречает подставное лицо в форме охранника с соответствующим бейджем, и провожает к вип-столику, представляя сидящего там сообщника как владельца и руководителя заведения. В последующем под предлогом оформления покупки лжедиректор уходит, а курьера оставляют ждать за столиком. В итоге посыльный остается без товара и без денег», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



По данным ведомства, в январе совершено два таких мошенничества. Ущерб от преступлений составил 300 000 рублей.





