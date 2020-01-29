В пригородах Липецка на ночь отключат воду

Сегодня в поселках Силикатный, Дачный и Матырский, станции Казинка и ОЭЗ «Липецк» отключат питьевую воду.



- Отключение продлится с восьми вечера 29 января до восьми утра 30 января. Воду в населенных пунктах отключают для профилактических и подготовительных работ к капитальному ремонту канализационной станции №23, - сообщает пресс-служба ЛГЭК.



Воду энергетики обещают подвозить на улицу Энергостроителей пересечении с улицей Физкультурной, а также по заявкам жителей поселков.



