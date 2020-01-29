Общество

22 минуты назад

В пригородах Липецка на ночь отключат воду

105
#водоснабжение
В пригородах Липецка на ночь отключат воду

Сегодня в поселках Силикатный, Дачный и Матырский, станции Казинка и  ОЭЗ «Липецк» отключат питьевую воду.

- Отключение продлится с восьми вечера 29 января до восьми утра 30 января. Воду в населенных пунктах отключают для  профилактических и подготовительных работ к капитальному ремонту канализационной станции №23, - сообщает пресс-служба ЛГЭК.

Воду энергетики обещают подвозить на улицу Энергостроителей  пересечении с улицей Физкультурной, а также  по заявкам жителей поселков.  

105
#водоснабжение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Строители проиграли блогерам в суде
#клевета #строительство #иск
Строители проиграли блогерам в суде

21 минуту назад

Общество
Поселок Дачный останется ночью без тепла и холодной воды
#отключения
3
Поселок Дачный останется ночью без тепла и холодной воды

сегодня, 07:04

Общество
Липецкие женихи и невесты повзрослели
#демография
30
Липецкие женихи и невесты повзрослели

вчера, 17:17

Общество
В Липецке начался суд по делу о несостоявшемся «откате»
#взятка
22
В Липецке начался суд по делу о несостоявшемся «откате»

вчера, 16:28

Общество
Начальник управления главного смотрителя написал заявление по собственному
#администрация Липецка
32
Начальник управления главного смотрителя написал заявление по собственному

вчера, 16:14

Общество
Прием учеников в школу на Манеже начнется в феврале
#школа #Манеж
15
Прием учеников в школу на Манеже начнется в феврале

вчера, 16:11

Общество