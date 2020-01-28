45 минут назад
Годовалая девочка получила черепно-мозговую травму при падении снега с крыши
В городе Осинники Кемеровской области сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства падения снега с крыши на санки с годовалой девочкой.
«В рамках доследственной проверки СУ СК РФ по Кемеровской области проведет медицинские экспертизы, установит степень тяжести вреда нанесенного здоровью ребенка. Также следователи изучат документацию управляющей компании, обслуживающей дом, с которого упало снег», - пишет издание.