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45 минут назад

Годовалая девочка получила черепно-мозговую травму при падении снега с крыши

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#снег

В городе Осинники Кемеровской области сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства падения снега с крыши на санки с годовалой девочкой. 

Как сообщает VSE42.Ru, снег упал на санки с ребенком 24 января. Мать девочки вызвала на место происшествия «скорую». У девочки диагностировали черепно-мозговую травму, сейчас она проходит лечение в больнице Новокузнецка. 

«В рамках доследственной проверки СУ СК РФ по Кемеровской области проведет медицинские экспертизы, установит степень тяжести вреда нанесенного здоровью ребенка. Также следователи изучат документацию управляющей компании, обслуживающей дом, с которого упало снег», - пишет издание.



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#снег

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