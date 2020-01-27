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В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

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В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

Граждане Китая госпитализированы из отеля

Из отеля в Войковском районе Москвы были госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Они были доставлены в больницу из отеля "Арт Москва Войковская". Заболевшие утверждают, что подобное состояние у них сохраняется уже несколько дней.Они также рассказали, что перед тем, как их самочувствие ухудшилось, они получили посылку из Китая.

По имеющимся данным, один из пациентов после осмотра был отпущен из больницы.


На месте дежурит более 10 автомобилей "скорой" помощи.
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