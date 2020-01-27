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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Мужчина вернулся из путешествия по Азии

В республиканскую инфекционную больницу Улан-Удэ положили 36-летнего жителя Забайкалья, который побывал в Азии и у которого заподозрили новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав Бурятии.

До этого мужчина побывал в Таиланде, Южной Корее и Китае. Известно, что он не посещал Ухань (провинция Хубэй), эпицентр распространения нового коронавируса. В Улан-Удэ он оказался проездом.

Мужчина заболел 21 января, его госпитализировали в ночь на 26 января. Его анализы отправлены в Новосибирск.

В Минздраве отчитались, что готовы работать с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию. В регионе есть 391 койка для инфекционных больных, в том числе 186 - в Улан-Удэ. При необходимости количество таких мест доведут до 1100.
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