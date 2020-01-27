Общество

28 минут назад

Липецкий детский лагерь признали банкротом

2 661
#банкротство
Липецкий детский лагерь признали банкротом

Организация оказалась должником по налогам.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом детский оздоровительный лагерь «Радуга». Заявление о банкротстве организации было подано в суд представителями налоговой инспекции в январе 2019 года.

Как указано в материалах суда, ДОЛ «Радуга» задолжало инспекции федеральной налоговой службы по Правобережному району Липецка 3 669 463 рублей 87 копеек, в том числе 2 658 886 руб. 91 коп. – основной долг, 909 146 руб. 01 коп. – пени, 101 430 руб. 95 коп. – штраф. Эти требования включены в третью очередь реестра кредиторов. В «Радуге» открыли конкурсное производство. В его ходе арбитражный управляющий должен будет разыскать активы банкрота, оспорить сомнительные сделки и продать имущество должника с торгов. Вырученная сумма пойдет на погашение долгов.

ООО «Детский оздоровительный лагерь «Радуга» был зарегистрирован в Липецкой области в 2009 году. Уставный капитал организации составляет, по данным ФНС, 157 960 рублей. Учредителями «Радуги» значатся шестеро физических лиц. Лагерь фактически расположен на берегу Матырского водохранилища.




Фото: https://vk.com/

2 661
#банкротство

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Все правильно

5 минут назад
Очередной коттеджный посёлок закрытого типа будет.Долг копеечный,сознательно под банкротство подвели.
ответить

Грустно всё это

9 минут назад
Мерзкие будни пуктинской рассеи.
ответить

Еще в рубрике

Руфима Чувардова: «Я весь день наивно ждала, когда воровка вернет мне хлебные карточки»
#блокада Ленинграда
1
Руфима Чувардова: «Я весь день наивно ждала, когда воровка вернет мне хлебные карточки»

12 минут назад

Общество
Липецкий турист из Китая: «Нас пока не эвакуируют»
#Китай #коронавирус #туризм
Липецкий турист из Китая: «Нас пока не эвакуируют»

13 минут назад

Общество
Продавца газоанализаторов привлекут к отвественности
#мошенничество
1
Продавца газоанализаторов привлекут к отвественности

58 минут назад

Общество
В Липецке выберут «Мисс и Мистера студенчество»
#конкурс #студенчество
4
В Липецке выберут «Мисс и Мистера студенчество»

сегодня, 09:53

Общество
В Липецкой области снова снизили прожиточный минимум
#прожиточный минимум
29
В Липецкой области снова снизили прожиточный минимум

сегодня, 09:43

Общество
В Ельце началась реконструкция моста
#мост #ремонт
1
В Ельце началась реконструкция моста

сегодня, 09:34

Общество