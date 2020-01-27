Липецкий детский лагерь признали банкротом

Организация оказалась должником по налогам.

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Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом детский оздоровительный лагерь «Радуга». Заявление о банкротстве организации было подано в суд представителями налоговой инспекции в январе 2019 года.Как указано в материалах суда, ДОЛ «Радуга» задолжало инспекции федеральной налоговой службы по Правобережному району Липецка 3 669 463 рублей 87 копеек, в том числе 2 658 886 руб. 91 коп. – основной долг, 909 146 руб. 01 коп. – пени, 101 430 руб. 95 коп. – штраф. Эти требования включены в третью очередь реестра кредиторов. В «Радуге» открыли конкурсное производство. В его ходе арбитражный управляющий должен будет разыскать активы банкрота, оспорить сомнительные сделки и продать имущество должника с торгов. Вырученная сумма пойдет на погашение долгов.ООО «Детский оздоровительный лагерь «Радуга» был зарегистрирован в Липецкой области в 2009 году. Уставный капитал организации составляет, по данным ФНС, 157 960 рублей. Учредителями «Радуги» значатся шестеро физических лиц. Лагерь фактически расположен на берегу Матырского водохранилища.