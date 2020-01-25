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Арестован человек, из-за которого по ошибке был сбит украинский Boeing
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что человек, из-за которого по ошибке был сбит украинский самолет, находится в тюрьме.
Напомним, утром 8 января после вылета из международного аэропорта Тегерана разбился Boeing "Международных авиалиний Украины". На борту находилось 176 человек, никто не выжил.
Изначально сообщалось, что у самолета могли возникнуть проблемы с двигателем, однако позже иранские военные признали, что воздушное судно было сбито по ошибке - его приняли за "вражескую" крылатую ракету.
В Тегеране принесли извинения и заявили, что ожидали нападения со стороны США. Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Ирана признать вину в полном объеме и выплатить семьям погибших компенсации, сообщает ren.tv
Напомним, утром 8 января после вылета из международного аэропорта Тегерана разбился Boeing "Международных авиалиний Украины". На борту находилось 176 человек, никто не выжил.
Изначально сообщалось, что у самолета могли возникнуть проблемы с двигателем, однако позже иранские военные признали, что воздушное судно было сбито по ошибке - его приняли за "вражескую" крылатую ракету.
В Тегеране принесли извинения и заявили, что ожидали нападения со стороны США. Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Ирана признать вину в полном объеме и выплатить семьям погибших компенсации, сообщает ren.tv