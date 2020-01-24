В Липецкой области сильный ветер и до +2

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет теплый атмосферный фронт атлантического циклона, погода будет неустойчивой — ожидаются снег, мокрый снег и дождь, порывистый ветер.

В последующие дни осадки прекратятся, но сохранится порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят около 0 градусов, что на 10-11 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Липецкой области облачно, ожидаются небольшой снег, мокрый снег и дождь, ночью местами возможен гололед и налипание мокрого снега. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.



День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.



