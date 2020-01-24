Погода в Липецке

сегодня, 16:52

В Липецкой области сильный ветер и до +2

10 767
#потепление
1
В Липецкой области сильный ветер и до +2

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет теплый атмосферный фронт атлантического циклона, погода будет неустойчивой — ожидаются снег, мокрый снег и дождь, порывистый ветер. 

В последующие дни осадки прекратятся, но сохранится порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят около 0  градусов, что на 10-11 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Липецкой области облачно, ожидаются небольшой снег, мокрый снег и дождь, ночью местами возможен гололед и налипание мокрого снега. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.

День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза. 

10 767
#потепление
1

Комментарии (10)

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Вася

сегодня, 19:36
Хоть бы снег выпал метра на полтора.!
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На фото

сегодня, 19:33
Три долбойоба!
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Алена

сегодня, 19:30
Уважаемые авторы! Вы хотя бы читайте ваши новости перед тем, как публиковать. Ощущение, что в голове у вас "небольшие снег, мокрый снег и дождь" и местами гололедица. Неужели нет грамотных людей у вас в редакции? Стыдно читать такую плёвую новость, ни говоря про остальные. :) Всех благ!
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Несаша

сегодня, 19:11
Саша, лучше бы тогда ты замерз бы в сугробе при -30.
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Вася

сегодня, 18:55
Лучше бы мне бабу липецкую красивую, полтора на полтора метра. Я бы её раз тридцать!
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Собянин

сегодня, 18:42
Лучше бы гроза была, да со снегом!
ответить

Саша

сегодня, 18:06
Было бы лучше, если бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Петя ,

сегодня, 17:58
нам не ветер нужен ,а снег ,снег давайте ,на лыжах хочу покататься !
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Ваня

сегодня, 17:16
Лучше бы жара настало бы, градусов так до тридцати!
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Вася

сегодня, 17:11
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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