В России

58 минут назад

Лукашенко не отказывался от российской нефти

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#нефть #Лукашенко
Лукашенко не отказывался от российской нефти

Президент Белоруссии высказался насчет топливного конфликта.

Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок - это "не блеф" и не способ поднять ставки перед переговорами с РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Минск договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией о поставках нефти по мировым ценам, уточнил Александр Лукашенко. Белорусский лидер пригрозил, что эти страны могут поставить столько нефти, сколько необходимо белорусской стороне. «Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — констатировал Лукашенко в общении с БЕЛТА. - «Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая».

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности готов покупать нефть за пределами России по мировым ценам. При этом накануне стало известно, что Минск закупил 80 тыс. т норвежской нефти, напоминают «Известия».

По словам белорусского лидера, его страна будет стремиться к тому, чтоб закупать у РФ не более 30–40% нефти. В качестве альтернативных поставщиков Минск рассматривает Польшу, Украину, Прибалтику, Казахстан и Азербайджан. Лукашенко отметил, что каждый год перед новым годом Белоруссии приходится "стоять на коленях и вымаливать" у России сырье. Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как Белоруссия будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.
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#нефть #Лукашенко

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