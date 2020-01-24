Общество

сегодня, 12:35

На липецких водоемах действует запрет на вылов щуки

12 1787
#рыбалка #щука
5
На липецких водоемах действует запрет на вылов щуки

Он продлится до 29 февраля. 

- Запрет на любительский лов щуки действует повсеместно с 15 января по 29 февраля, - напомнили в Липецком отделе госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. – Запрет – часть  действий государства по сохранению и восстановлению популяции этой рыбы. 

За нарушение законодательства о любительском рыболовстве предусмотрена как административная,  так и уголовная ответственность.

Следующий вид рыбы, вылов которой будет временно запрещен, - судак. Его запрещено ловить с 15 марта по 30 апреля.

12 1787
#рыбалка #щука
5

Комментарии (12)

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Николай

25 минут назад
У нас как получается,сначала мы травим всё, уничтожаем а потом начинаем защищать а может сначала надо защищать а потом беречь,по моему так разумней.Вспомните кто на матырском водохранилище уничтожал и уничтожает рыбу.
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Рыбак

40 минут назад
Я пришел на лёд ловить окуня, а тут щука! И мне штраф? Бред!
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Николай где эта камуна?

сегодня, 15:00
КПД, а
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Сталин-психиатр.

сегодня, 14:47
Рекомендую финские сети с плавающим шнуром. Очень удобно в одиночку ставить.
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рыбачка

сегодня, 14:08
Тот кто придумал этот закон уже сидит в госдуме. господин Артамонов, пересмотрите сроки запрета. ну, без ножаа режете
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КПД

сегодня, 13:59
В камуне запрет не действует там ловят всё подряд.
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Я

сегодня, 13:46
А чего так? Щуки с выполнением желаний справляться не успевают?
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Щука

сегодня, 13:23
Хрен вы меня поймаете. Я хитрая щука.
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Что есть то есть

сегодня, 13:14
На рынок центральный сходите,будет вам в переходе на ступеньках и щука,судак,карась,лещ-каждый день.Пустозвоны галимые.
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рыболов-любитель

сегодня, 13:04
если попадется щука на 8 кг, ведь я её не отпущу!
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