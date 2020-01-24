Общество
сегодня, 12:35
На липецких водоемах действует запрет на вылов щуки
Он продлится до 29 февраля.
- Запрет на любительский лов щуки действует повсеместно с 15 января по 29 февраля, - напомнили в Липецком отделе госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. – Запрет – часть действий государства по сохранению и восстановлению популяции этой рыбы.
За нарушение законодательства о любительском рыболовстве предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Следующий вид рыбы, вылов которой будет временно запрещен, - судак. Его запрещено ловить с 15 марта по 30 апреля.
За нарушение законодательства о любительском рыболовстве предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Следующий вид рыбы, вылов которой будет временно запрещен, - судак. Его запрещено ловить с 15 марта по 30 апреля.
Николай
Рыбак
Николай где эта камуна?
Сталин-психиатр.
рыбачка
КПД
Я
Щука
Что есть то есть
рыболов-любитель