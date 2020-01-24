Происшествия

сегодня, 08:55

В жестком столкновении на Катукова пострадал водитель «Ситроен» «ВАЗа»

9 1822
#авария #ДТП
2
В жестком столкновении на Катукова пострадал водитель «Ситроен» «ВАЗа»
Утром 24 января в Липецке на улице Катукова столкнулись автомобили «Ситроен» и «ВАЗ-2110».

- «Ситроен» поворачивал на разделительной полосе и машину занесло. В этот момент в него врезался «ВАЗ-2110», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии.

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WhatsApp Image 2020-01-24 at 08.52.45.jpeg+2020-01-24-08.55.01.jpg

В столкновении пострадал водитель «ВАЗа».
9 1822
#авария #ДТП
2

Комментарии (9)

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12 минут назад
красивое фото на фоне восхода солнца!
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Я

13 минут назад
Я проезжал сразу после дтп небыло там заноса, проскочить хотел на второстипенку, и 10 не увидел, было почти лобовое столкновение, а если бы занесло он бы его либо в бок дал либо в зад
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Иван

22 минуты назад
Семён, сторю на фото - а что это за барахолку на Катукова строят?
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Гость

22 минуты назад
Заголовки, как в порно.. Жесткое...Редакторы креативят.
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100

51 минуту назад
Жаль ситро....
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Серж

56 минут назад
Блин, чирик жалко ....
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Фокс

58 минут назад
Эх, проскочу! Ух, блин, не вышло, десятка оказалась проворнее
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молодой тупняк

сегодня, 09:12
сейчас начнётся!
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Самвэл

сегодня, 09:10
Нехило равернулся,как на сотке в стену !
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