В жестком столкновении на Катукова пострадал водитель «Ситроен» «ВАЗа»

Утром 24 января в Липецке на улице Катукова столкнулись автомобили «Ситроен» и «ВАЗ-2110».- «Ситроен» поворачивал на разделительной полосе и машину занесло. В этот момент в него врезался «ВАЗ-2110», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии.В столкновении пострадал водитель «ВАЗа».