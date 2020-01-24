Происшествия
сегодня, 08:55
В жестком столкновении на Катукова пострадал водитель «Ситроен» «ВАЗа»
Утром 24 января в Липецке на улице Катукова столкнулись автомобили «Ситроен» и «ВАЗ-2110».
- «Ситроен» поворачивал на разделительной полосе и машину занесло. В этот момент в него врезался «ВАЗ-2110», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии.
В столкновении пострадал водитель «ВАЗа».
- «Ситроен» поворачивал на разделительной полосе и машину занесло. В этот момент в него врезался «ВАЗ-2110», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии.
В столкновении пострадал водитель «ВАЗа».
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