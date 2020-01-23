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Германия будет управлять железными дорогами Украины
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Транспортную систему немцам вверили на 10 лет.
Германский концерн Deutsche Bahn собирается оказывать консультативные услуги компании "Укржелдорога". Об этом заявила в четверг ТАСС представитель пресс-службы немецкой компании Керстин Экштайн.
- Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам. Предварительное соглашение было достигнуто вчера в Давосе. В начале февраля 2020 года меморандум о намерениях подпишут в Киеве представитель правления DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства. В нем будут зафиксированы подробности сотрудничества, - сообщила Керстин Экштайн.
23 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железные дороги страны будут переданы Deutsche Bahn именно «в управление» сроком на десять лет, уточняют «Известия». Накануне в своем Telegram он сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве между украинским министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Гончарук подчеркнул, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия, сообщает РИА Новости.
- Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам. Предварительное соглашение было достигнуто вчера в Давосе. В начале февраля 2020 года меморандум о намерениях подпишут в Киеве представитель правления DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства. В нем будут зафиксированы подробности сотрудничества, - сообщила Керстин Экштайн.
23 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железные дороги страны будут переданы Deutsche Bahn именно «в управление» сроком на десять лет, уточняют «Известия». Накануне в своем Telegram он сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве между украинским министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Гончарук подчеркнул, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия, сообщает РИА Новости.
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