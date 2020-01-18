В Липецке нашли труп дальнобойщика

Фура водителя была припаркована в Левобережном районе.

Вчера на улице Алмазной в Левобережном районе Липецка обнаружили труп молодого мужчины. Тело было найдено в прицепе фуры. Личность погибшего установлена, мужчина был дальнобойщиком. Ему было чуть более 30 лет.



В смерти мужчины не видят криминального следа. Выяснять все обстоятельства происшествия будут сотрудники Следственного комитета.