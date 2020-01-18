Происшествия

сегодня, 16:25

В Липецке нашли труп дальнобойщика

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В Липецке нашли труп дальнобойщика

Фура водителя была припаркована в Левобережном районе.

Вчера на улице Алмазной в Левобережном районе Липецка обнаружили труп молодого мужчины. Тело было найдено в прицепе фуры. Личность погибшего установлена, мужчина был дальнобойщиком. Ему было чуть более 30 лет.

В смерти мужчины не видят криминального следа. Выяснять все обстоятельства происшествия будут сотрудники Следственного комитета.
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Комментарии (4)

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Игорь

1 минуту назад
ЛИНА, да причем тут Платон, убили просто парня, а теперь пытаются выдать за несчастный случай
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да всегда так.

6 минут назад
Залез в прицеп покушать. Упал 2 раза спиной на нож. И решил не звонить ни кому. Что он в прицепе делал то?
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А

11 минут назад
Знал что умирает не заонил скорую, а залез в прицеп.
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ЛИНА

57 минут назад
платон задушил спасибо кто его придумал
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