Происшествия
сегодня, 16:25
В Липецке нашли труп дальнобойщика
4 2198
Фура водителя была припаркована в Левобережном районе.
Вчера на улице Алмазной в Левобережном районе Липецка обнаружили труп молодого мужчины. Тело было найдено в прицепе фуры. Личность погибшего установлена, мужчина был дальнобойщиком. Ему было чуть более 30 лет.
В смерти мужчины не видят криминального следа. Выяснять все обстоятельства происшествия будут сотрудники Следственного комитета.
В смерти мужчины не видят криминального следа. Выяснять все обстоятельства происшествия будут сотрудники Следственного комитета.
4 2198
Игорь
да всегда так.
А
ЛИНА