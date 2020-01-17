Происшествия
сегодня, 16:11
Водитель «Ауди Q3» выбил «Шкоду» с дороги в столб и уехал с места аварии
23-летний водитель «Шкоды» получил перелом ноги.
Днем 17 января в Липецке на улице Терешковой столкнулись автомобили «Ауди Q3», «Шкода» и «УАЗ Патриот». После столкновения «Шкода» врезалась в фонарный столб.
- Автомобиль «Ауди» ударил «Шкоду» с правой стороны, от этого машина вылетела с проезжей части и, задев «УАЗ», врезалась в столб, - рассказали GOROD48 очевидцы столкновения.
После столкновения водитель «Ауди» уехал с места аварии. 23-летний водитель «Шкоды» госпитализирован с переломом ноги.
- Автомобиль «Ауди» ударил «Шкоду» с правой стороны, от этого машина вылетела с проезжей части и, задев «УАЗ», врезалась в столб, - рассказали GOROD48 очевидцы столкновения.
После столкновения водитель «Ауди» уехал с места аварии. 23-летний водитель «Шкоды» госпитализирован с переломом ноги.
Орбит
мама, дорогая
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мама, дорогая
мама, дорогая
мама, дорогая
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