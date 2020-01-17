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Водитель «Ауди Q3» выбил «Шкоду» с дороги в столб и уехал с места аварии

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#авария #ДТП
Водитель «Ауди Q3» выбил «Шкоду» с дороги в столб и уехал с места аварии

23-летний  водитель «Шкоды» получил перелом ноги.

Днем 17 января в Липецке на улице Терешковой столкнулись автомобили «Ауди Q3», «Шкода» и «УАЗ Патриот». После столкновения «Шкода» врезалась в фонарный столб.

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- Автомобиль «Ауди» ударил «Шкоду» с правой стороны, от этого машина вылетела с проезжей части и, задев «УАЗ», врезалась в столб, - рассказали GOROD48 очевидцы столкновения.  

После столкновения водитель «Ауди» уехал с места аварии. 23-летний водитель «Шкоды» госпитализирован с переломом ноги.

13 1280
#авария #ДТП

Комментарии (13)

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Орбит

11 минут назад
Ауди - ОООО = властелин колец. Всё ппц, всё ппц, я теперь властелин колец...
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мама, дорогая

20 минут назад
У дурака всегда кто-то виноват, кроме него самого - сам, шкодист, скоростил, а виноват столб...
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мама, дорогая

21 минуту назад
У дурака всегда кто-то виноват, кроме него самого - сам, шкодист, скоростил, а виноват столб...
ответить

мама, дорогая

21 минуту назад
У дурака всегда кто-то виноват, кроме него самого - сам, шкодист, скоростил, а виноват столб...
ответить

мама, дорогая

21 минуту назад
У дурака всегда кто-то виноват, кроме него самого - сам, шкодист, скоростил, а виноват столб...
ответить

мама, дорогая

22 минуты назад
У дурака всегда кто-то виноват, кроме него самого - сам, шкодист, скоростил, а виноват столб...
ответить

Soldier of Fartune

25 минут назад
"Ваш" эт ты себя нормальным считаешь, клоун ты грустный!
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москвич

26 минут назад
Теперь шкодоводу оплачивать ремонт патриота
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Гость"я

33 минуты назад
Олень, ...ля! А если бы в остановку влетел, а не в столб?! * ...ец, что было!..
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Гость

37 минут назад
На q3 ездят только бабы,нагадила всем и свалила,найти и наказать!!!
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