Водитель «Ауди Q3» выбил «Шкоду» с дороги в столб и уехал с места аварии

23-летний водитель «Шкоды» получил перелом ноги.

Днем 17 января в Липецке на улице Терешковой столкнулись автомобили «Ауди Q3», «Шкода» и «УАЗ Патриот». После столкновения «Шкода» врезалась в фонарный столб.- Автомобиль «Ауди» ударил «Шкоду» с правой стороны, от этого машина вылетела с проезжей части и, задев «УАЗ», врезалась в столб, - рассказали GOROD48 очевидцы столкновения.После столкновения водитель «Ауди» уехал с места аварии. 23-летний водитель «Шкоды» госпитализирован с переломом ноги.