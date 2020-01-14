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Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

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#банкротства
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.  

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее количество потенциальных банкротов и вовсе достигло 1,15 млн. Большинство дел инициировали сами граждане, и лишь малую долю — конкурсные кредиторы и налоговая служба. В 71% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем, отметили в «Федресурсе».   

Всего по итогам прошлого года кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд. Основная причина: отсутствие у должника имущества, которое могло бы пойти на выплаты.  

В абсолютном выражении больше всего личных банкротств зарегистрировано в Москве и Московской области — здесь число признанных несостоятельными достигло 9,4 тыс. Дальше идут Самарская и Свердловская области, замыкает пятерку Санкт-Петербург. В целом по стране за прошлый год зафиксировано 47 новых банкротов на 100 тыс. населения. 

Эксперты видят причины роста показателя в том, что заемщики лучше информированы о возможности легального избавления от долгов. Влияет на ситуацию и повышающаяся закредитованность населения. 
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#банкротства

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