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сегодня, 13:23

Челябинцев испугал зеленый снег

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Челябинцев испугал зеленый снег

Осадки необычного цвета увидели недалеко от въезда в город

Эта зима удивила жителей Челябинска. На въезде в город выпал зеленый снег, сообщает «МИР 24».

Специалисты Минэкологии региона по результатам выезда на место пришли к мнению, что снег покрылся зеленым налетом из-за пыли с расположенного неподалеку гранитного карьера.

Начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков пояснил, что это частицы природных материалов и горных пород. Опасности для здоровья они не представляют, но все же пыль не должна распространяться за пределы санитарной зоны предприятия. На предприятии будет проведена проверка.
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