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сегодня, 13:23
Челябинцев испугал зеленый снег
Осадки необычного цвета увидели недалеко от въезда в город
Эта зима удивила жителей Челябинска. На въезде в город выпал зеленый снег, сообщает «МИР 24».
Специалисты Минэкологии региона по результатам выезда на место пришли к мнению, что снег покрылся зеленым налетом из-за пыли с расположенного неподалеку гранитного карьера.
Начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков пояснил, что это частицы природных материалов и горных пород. Опасности для здоровья они не представляют, но все же пыль не должна распространяться за пределы санитарной зоны предприятия. На предприятии будет проведена проверка.
Специалисты Минэкологии региона по результатам выезда на место пришли к мнению, что снег покрылся зеленым налетом из-за пыли с расположенного неподалеку гранитного карьера.
Начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков пояснил, что это частицы природных материалов и горных пород. Опасности для здоровья они не представляют, но все же пыль не должна распространяться за пределы санитарной зоны предприятия. На предприятии будет проведена проверка.