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Жесткая схватка на берегу пруда: грабитель отбился от охранника и унес мешок рыбы

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#грабеж
Жесткая схватка на берегу пруда: грабитель отбился от охранника и унес мешок рыбы
Полицейские раскрыли грабеж совершенный ночью 12 января в селе Грязное на берегу пруда рыбного хозяйства.

- 12 января в полицию обратился директор рыбного хозяйства, расположенного в села Грязное, с заявлением о хищении более 50 килограммов рыбы. Из объяснения потерпевшего стало известно, что работники предприятия вечером 11 января выловили из пруда и поместили в садок около 100 килограммов карпа, предназначенного для продажи в Липецке. Ночью охранник предприятия обнаружил злоумышленника, который нес мешок с этой рыбой. Оказав сопротивление охраннику, грабитель с украденным скрылся на автомобиле, -  сообщает обстоятельства преступления пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Оперативники уголовного розыска «горячим следам» задержали 25-летнего жителя одного из сел Липецкого района.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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#грабеж

Комментарии (6)

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нн

3 минуты назад
Kot Begemot, Думаешь,в рыбхозы охранников не ниже кмс по силовым берут.К тому же грабитель Шварцнегер какой-то,более 50 кг.мешок тащил.
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Родина

5 минут назад
Геноцид высвечивает животный инкстинкт.
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Миротворец

6 минут назад
С каждым годом , с каждым днем , все лучше и счастливей становится жить в россии !!! Спасибо вв путину и да медведеву !!!! Ура !!!
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Ха.Ха

13 минут назад
Денег нет ,но вы держитесь.Вот люди и держатся.Скоро к депутатам будут с вилами ходить.
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Серега

16 минут назад
От хорошей жизни воруют, у нас же как Вова сказал все хорошо
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Kot Begemot

22 минуты назад
Мощный охранник. Уволить
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