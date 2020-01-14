Жесткая схватка на берегу пруда: грабитель отбился от охранника и унес мешок рыбы

Полицейские раскрыли грабеж совершенный ночью 12 января в селе Грязное на берегу пруда рыбного хозяйства.



- 12 января в полицию обратился директор рыбного хозяйства, расположенного в села Грязное, с заявлением о хищении более 50 килограммов рыбы. Из объяснения потерпевшего стало известно, что работники предприятия вечером 11 января выловили из пруда и поместили в садок около 100 килограммов карпа, предназначенного для продажи в Липецке. Ночью охранник предприятия обнаружил злоумышленника, который нес мешок с этой рыбой. Оказав сопротивление охраннику, грабитель с украденным скрылся на автомобиле, - сообщает обстоятельства преступления пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Оперативники уголовного розыска «горячим следам» задержали 25-летнего жителя одного из сел Липецкого района.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

