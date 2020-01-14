Происшествия
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Жесткая схватка на берегу пруда: грабитель отбился от охранника и унес мешок рыбы
Полицейские раскрыли грабеж совершенный ночью 12 января в селе Грязное на берегу пруда рыбного хозяйства.
- 12 января в полицию обратился директор рыбного хозяйства, расположенного в села Грязное, с заявлением о хищении более 50 килограммов рыбы. Из объяснения потерпевшего стало известно, что работники предприятия вечером 11 января выловили из пруда и поместили в садок около 100 килограммов карпа, предназначенного для продажи в Липецке. Ночью охранник предприятия обнаружил злоумышленника, который нес мешок с этой рыбой. Оказав сопротивление охраннику, грабитель с украденным скрылся на автомобиле, - сообщает обстоятельства преступления пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Оперативники уголовного розыска «горячим следам» задержали 25-летнего жителя одного из сел Липецкого района.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
- 12 января в полицию обратился директор рыбного хозяйства, расположенного в села Грязное, с заявлением о хищении более 50 килограммов рыбы. Из объяснения потерпевшего стало известно, что работники предприятия вечером 11 января выловили из пруда и поместили в садок около 100 килограммов карпа, предназначенного для продажи в Липецке. Ночью охранник предприятия обнаружил злоумышленника, который нес мешок с этой рыбой. Оказав сопротивление охраннику, грабитель с украденным скрылся на автомобиле, - сообщает обстоятельства преступления пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Оперативники уголовного розыска «горячим следам» задержали 25-летнего жителя одного из сел Липецкого района.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
нн
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