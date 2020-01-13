сегодня, 17:32
Циклон не пропускает в Липецкую область морозную погоду
В ближайшие сутки Липецкая область останется в тылу циклона — пройдут небольшие снег и мокрый снег. А уже 15 и 16 декабря атмосферное давление в регионе станет расти — осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 7-9 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.
День 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 29 градусов мороза.
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