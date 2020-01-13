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Циклон не пропускает в Липецкую область морозную погоду

6 377
#потепление
Циклон не пропускает в Липецкую область морозную погоду

В ближайшие сутки Липецкая область останется в тылу циклона — пройдут небольшие снег и мокрый снег. А уже 15 и 16 декабря атмосферное давление в регионе станет расти — осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 7-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, который днем перейдет местами в небольшие снег и мокрый снег, также местами будет туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.

День 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 29 градусов мороза.

 

6 377
#потепление

Комментарии (6)

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Ч

1 минуту назад
Любителям бани . В субботу посетил баню в Сырском районе . Условия на хорошем уровне . Телефон 90-03- 43 и , с лёгким паром . Находится в районе Дома культуры ( парка ) .
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Житель

11 минут назад
Але гараж, вы че там курите?
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.

47 минут назад
И не надо.
ответить

Ты

47 минут назад
Отлично! Пусть так до конца зимы и будет.
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Я

сегодня, 17:50
Ну и хорошо, не нужны нам эти морозы
ответить

Ку ку

сегодня, 17:47
Какое декабря? На дворе Январь!
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