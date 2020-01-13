Общество

сегодня, 17:26

На крышах наледь: липчан призывают быть осторожнее

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#сосульки
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На крышах наледь: липчан призывают быть осторожнее
После обильного снегопада на кровлях домов в Липецке ещё остаются снежные шапки с кусками льда.

Как сообщили в департаменте ЖКХ, управляющим компаниям рекомендовано активизировать работу по удалению наледи с крыш. Однако липчан призывают быть осторожнее. При выходе из зданий гражданам следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения, а также не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений. Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, эти места фасадов домов особенно опасны, их необходимо обходить стороной. Также нужно обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.

Заявки на удаление наледи, свисающей с крыши вашего дома, можно подать в диспетчерскую службу управляющей компании  (номер телефона указан на квитанции на оплату ремонта и содержания жилья) или в Единую диспетчерскую службу Липецкой области по телефону 8-800-450-48-48.
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#сосульки
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Комментарии (3)

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54 минуты назад
Управляшки призывайте, а не людей, которые за уборку крыш платят, в квитанциях по содержанию жилья!
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Василий Алибабаевич

58 минут назад
Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт - совсем мёртвый будешь!
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Dorima

сегодня, 17:43
В Питере идут дожди и снега в отличии от Липецка нет во все очевидцы слышали гром и видели грозу но не одна из метеостанций не зафиксировала к сожалению грозу.
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