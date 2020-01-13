На крышах наледь: липчан призывают быть осторожнее

После обильного снегопада на кровлях домов в Липецке ещё остаются снежные шапки с кусками льда.



Как сообщили в департаменте ЖКХ, управляющим компаниям рекомендовано активизировать работу по удалению наледи с крыш. Однако липчан призывают быть осторожнее. При выходе из зданий гражданам следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения, а также не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений. Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, эти места фасадов домов особенно опасны, их необходимо обходить стороной. Также нужно обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.



Заявки на удаление наледи, свисающей с крыши вашего дома, можно подать в диспетчерскую службу управляющей компании (номер телефона указан на квитанции на оплату ремонта и содержания жилья) или в Единую диспетчерскую службу Липецкой области по телефону 8-800-450-48-48.

