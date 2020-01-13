Общество

сегодня, 15:43

На улицах Московской, Полиграфической и Пионерской на время ремонтных работ отключена холодная вода

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#водоснабжение
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На улицах Московской, Полиграфической и Пионерской на время ремонтных работ отключена холодная вода
Сегодня в 19-м микрорайоне Липецке проводят плановые ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения: энергетики меняют старую водопроводную задвижку.

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На время ремонта подача холодной воды отключена на улицах Московской, Полиграфической и проезде Кувшинова. Подвоз воды организован к домам №№103 и №105 по улице Московской.

Кроме того, как сообщает ЛГЭК, сегодня начался ремонт поврежденного водопровода в районе дома №16 по улице Пионерской. 

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Частично  прекращено водоснабжение на улицах Свердлова, Радищева, Короленко, Известковой, Энгельса, Клары Цеткин и 4-й Пятилетки. 

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам потребителей.

фото пресс-службы АО «ЛГЭК».
619
#водоснабжение
1

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