Общество
сегодня, 15:43
На улицах Московской, Полиграфической и Пионерской на время ремонтных работ отключена холодная вода
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Сегодня в 19-м микрорайоне Липецке проводят плановые ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения: энергетики меняют старую водопроводную задвижку.
На время ремонта подача холодной воды отключена на улицах Московской, Полиграфической и проезде Кувшинова. Подвоз воды организован к домам №№103 и №105 по улице Московской.
Кроме того, как сообщает ЛГЭК, сегодня начался ремонт поврежденного водопровода в районе дома №16 по улице Пионерской.
Частично прекращено водоснабжение на улицах Свердлова, Радищева, Короленко, Известковой, Энгельса, Клары Цеткин и 4-й Пятилетки.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам потребителей.
фото пресс-службы АО «ЛГЭК».
На время ремонта подача холодной воды отключена на улицах Московской, Полиграфической и проезде Кувшинова. Подвоз воды организован к домам №№103 и №105 по улице Московской.
Кроме того, как сообщает ЛГЭК, сегодня начался ремонт поврежденного водопровода в районе дома №16 по улице Пионерской.
Частично прекращено водоснабжение на улицах Свердлова, Радищева, Короленко, Известковой, Энгельса, Клары Цеткин и 4-й Пятилетки.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам потребителей.
фото пресс-службы АО «ЛГЭК».
619