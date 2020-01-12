Областная администрация отчиталась об уборке снега

За три дня в Липецкой области выпала практически половина месячной нормы осадков. Администрация региона отчиталась о том, как убирается снег.

«На борьбу со снегом выведена вся уборочная техника липецких коммунальщиков, дорожные службы работают в круглосуточном режиме – это 900 единиц снегоуборочной техники (комбинированные дорожные машины, погрузчики, пескоразбрасыватели и тракторы), около 500 дворников. Только в Липецке в режиме нон-стоп очищают улицы и дороги 124 единицы спецтехники и 150 дворников (прошлой зимой около 100 единиц спецтехники). 11 января с улиц города вывезено 3604 кубометра снега, использовано для обработки дорог и тротуаров 1297 тонн пескосмеси и 127, 5 тонны соли», - сообщили в администрации области - «По технологии зимней уборки, действующей с 2011 года, все последствия снегопада должны быть устранены в течение семи дней, однако липецкие коммунальщики сократили это время практически в 2,5 раза и справились с уборкой за три дня».

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, к вечеру 12 января в Липецке очищены все входные группы многоквартирных домов, на проезжей части во дворах нигде нет сверхнормативной колейности, убраны второстепенные дороги, вычищено пространство возле остановочных павильонов и социально значимых объектов.



