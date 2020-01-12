Общество

сегодня, 19:57

Областная администрация отчиталась об уборке снега

18 902
Областная администрация отчиталась об уборке снега
За три дня в Липецкой области выпала практически половина месячной нормы осадков. Администрация региона отчиталась о том, как убирается снег.

«На борьбу со снегом выведена вся уборочная техника липецких коммунальщиков, дорожные службы работают в круглосуточном режиме – это 900 единиц снегоуборочной техники (комбинированные дорожные машины, погрузчики, пескоразбрасыватели и тракторы), около 500 дворников. Только в Липецке в режиме нон-стоп очищают улицы и дороги 124 единицы спецтехники и 150 дворников (прошлой зимой около 100 единиц спецтехники). 11 января с улиц города вывезено 3604 кубометра снега, использовано для обработки дорог и тротуаров 1297 тонн пескосмеси и 127, 5 тонны соли», - сообщили в администрации области - «По технологии зимней уборки, действующей с 2011 года, все последствия снегопада должны быть устранены в течение семи дней, однако липецкие коммунальщики сократили это время практически в 2,5 раза и справились с уборкой за три дня».

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, к вечеру 12 января в Липецке очищены все входные группы многоквартирных домов, на проезжей части во дворах нигде нет сверхнормативной колейности, убраны второстепенные дороги, вычищено пространство возле остановочных павильонов и социально значимых объектов.


18 902

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

1 минуту назад
Гость, Соси у Путина и заткни * ,мразь !.
ответить

Пенсионер

1 минуту назад
За это на премироватьф
ответить

наталья

2 минуты назад
Почистили даже в частном секторе Дикое
ответить

Гость

6 минут назад
"По технологии зимней уборки, действующей с 2011 года" Областная администрация не в курсе что ГОСТ на уборку от снега изменили в 2018 году? По нему во время снегопада толщина снега на проезжей части не должна быть больше 4 см и после снегопада в течении суток дорожной полотно должно быть очищено от снега вообще (до асфальта).
ответить

Вера Новожилова

9 минут назад
А с приходом депутата Дмитрия станет еще лучше
ответить

///

13 минут назад
Похоже убирали кто где и кто как... кстати, на Горького снег убран и пройти и проехать можно, учитывая какое кол-во снега за сутки, как всегда неожиданно, выпало... К слову, на левом берегу тоже убрано во дворах, под"езды очищены от снега, тротуары. Спасибо Ук ЦКО.
ответить

Мария

14 минут назад
Не могли вчера без проблем сесть в автобус на остановке Театральная, люди сами прокладывали себе дорогу, не говорю про частный сектор, район Сокола, кругом снег
ответить

Коллеги

18 минут назад
Это п....... Ц!
ответить

Гость

27 минут назад
Красавцы!!! Премии всему департаменту жкх. Что почищено то? Плеханова, Зегеля, Ленина, Театральная. * не существует. Артамонов с Уваркиной * завтра на работу и порадуются. Не перестаешь удивляться путинской России
ответить

Ипотечный недоносок с Елецкого

29 минут назад
У нас жопа
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Дороги области чистят с помощью полутора сотен специальных машин
#снегопад
25
Дороги области чистят с помощью полутора сотен специальных машин

сегодня, 14:04

Общество
Странами-донорами мигрантов для Липецкой области были Украина, Казахстан, Узбекистан
#мигранты
27
Странами-донорами мигрантов для Липецкой области были Украина, Казахстан, Узбекистан

сегодня, 08:09

Общество
В Липецкой области перевернулся микроавтобус с многодетной семьей: погиб четырёхлетний мальчик
#авария #ДТП
79
В Липецкой области перевернулся микроавтобус с многодетной семьей: погиб четырёхлетний мальчик

вчера, 18:28

Общество
«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
402
«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)

вчера, 16:49

Общество
На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники
#снегопад
68
На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники

вчера, 14:11

Общество
В Липецкой области ожидается снегопад
#снег #гололед
39
В Липецкой области ожидается снегопад

вчера, 10:28

Общество