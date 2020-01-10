Погода в Липецке

26 минут назад

В Липецкой области туман и до +3

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#туман
В Липецкой области туман и до +3

В субботу, 11 января активный атлантический циклон принесет в наш регион умеренные, местами сильные осадки — снег и мокрый снег, на дорогах могут возникнуть снежные заносы. 

12 и 13 января Липецкая область окажется в тылу циклона: северный ветер ненадолго принесет похолодание, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 13 января - 1-3 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше нормы, 12 января — 4-5 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также продолжится снег — местами сильный, в отдельных районах мокрый снег, гололед, туман, возможно налипание мокрого снега. Ветер южный с переходом на северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем умеренные снег и мокрый снег. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.

День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза. 

158
#туман

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