В Липецкой области туман и до +3

В субботу, 11 января активный атлантический циклон принесет в наш регион умеренные, местами сильные осадки — снег и мокрый снег, на дорогах могут возникнуть снежные заносы.

12 и 13 января Липецкая область окажется в тылу циклона: северный ветер ненадолго принесет похолодание, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 13 января - 1-3 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше нормы, 12 января — 4-5 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также продолжится снег — местами сильный, в отдельных районах мокрый снег, гололед, туман, возможно налипание мокрого снега. Ветер южный с переходом на северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем умеренные снег и мокрый снег. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.



День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.



