Перекупщиков театральных билетов будут штрафовать за спекуляции

Перепродать втридорога «лишний билетик» на долгожданную постановку или премьеру больше не получится.

С 13 января начнет действовать новая статья Кодекса об административных правонарушениях 14.4 «Незаконная реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительстких искусств и музеями зрелищные мероприятия». Поправки предусматривают солидный штраф за незаконную продажу билетов, в том числе по цене выше той, что указана в самом билете, сообщает сайт Государственной Думы РФ.



Закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» был принят буквально накануне нового года — 27 декабря, его новая статья 14.4 ставит заслон перекупщикам билетов на культурно-зрелищные мероприятия. Теперь нельзя продавать билеты в театры, музеи, филармонии и на экскурсии по цене выше номинала. Штраф за незаконную продажу билетов составит для граждан от полуторакратной до двукратной цены билета, для должностных лиц — от двукратной до трехкратной цены, для предпринимателей и юрлиц — от трехкратной до пятикратной цены. Комиссия за продажу билетов для официальных посредников может составить не более 10% от номинала — иначе штраф для них составит от полуторакратной до двукратной цены билета, для юрлиц и ИП — от двукратной до трехкратной цены. Если же вы купили билет для себя, но по какой-то причине не можете попасть на постановку, закон делает исключение: вы можете сами перепродать билет по цене номинала. Или дешевле — так можно. Дороже — нельзя.



