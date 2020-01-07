Спорт

43 минуты назад

Елецкий самбист в 19 лет получил звание мастера спорта международного класса

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#Мастер спорта международного класса #самбо #Агафонов #академическая гребля #Зюзин #ЦСП
Елецкий самбист в 19 лет получил звание мастера спорта международного класса

А еще в Липецкой области стало больше на одного Заслуженного тренера России.

Приказом министра спорта РФ Павла Колобкова воспитанник елецкой школы олимпийского резерва «Локомотив» Иван Агафонов получил звание мастера спорта международного класса по самбо.

Звание МСМК – одно из высших в спорте. Примечательно, что Агафонов добился его уже в 19 лет.

Иван Агафонов – личность уникальная. Он успешно выступает в соревнованиях по самбо и дзюдо. Сам спортсмен говорит, что на первом месте для него находится олимпийский вид спорта – дзюдо, и он рассчитывает со временем представить Россию на Олимпиаде. Самооборона без оружия является отличным подспорьем для главной цели, и при этом сама приносит медали. В прошлом году Ташкенте Агафонов стал победителем первенства мира по самбо среди юниоров в весовой категории до 68 кг, выиграв 4 схватки с соперников из Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Это пока главный титул в уже обширной спортивной биографии Ивана, именно за него он и удостоился чести стать «международником».

Колобков отметил и еще одного нашего земляка – 43-летнего Александра Зюзина, который удостоился высшего в стране тренерского звания – Заслуженный тренер России.

Александр Зюзин входил в тренерский штаб сборной России по академической гребле, его ученики в «четверке» распашной легкого веса завоевывали «серебро» чемпионата мира-2017, становились чемпионами Европы-2017.

Сам Зюзин в прошлом был прекрасным спортсменов, 16 раз выигрывал чемпионаты России, дважды участвовал в Олимпийских Играх (2004, 2008 гг.). В прошлом году Александр Зюзин возглавил Центр спортивной подготовки Липецкой области (бывшую Школу высшего спортивного мастерства) – структуру, которая отвечает за подготовку спортсменов высших достижений, в частности – членов сборных команд РФ.

Фото Всероссийской федерации самбо

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#Мастер спорта международного класса #самбо #Агафонов #академическая гребля #Зюзин #ЦСП

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