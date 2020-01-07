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В России вводят ограничения на поставки цитрусовых из Китая

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В России вводят ограничения на поставки цитрусовых из Китая

При проверках продукции из Китая обнаружены опасные карантинные организмы

Россельхознадзор приостановил импорт цитрусовых фруктов из Китая в связи с нарушением фитосанитарных требований.

Такое решение было озвучено представителями ведомства еще 30 декабря прошлого года в ходе переговоров с членами Главного таможенного управления КНР. Российские специалисты систематически выявляли опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции из Китая продукции, поэтому ограничения на поставки будут действовать до принятия этой страной корректирующих мер, сообщает ТАСС.

За 11 месяцев прошлого года из Китая в Россию было ввезено более 240 тонн фруктов, большая часть из которых относятся к цитрусовым (151,2 тысячи тонн).

Не соответствует требованиям безопасности и другая поставляемая из Китая продукция. В частности, итоги проведенной Россельхознадзором с 29 октября по 9 ноября инспекции мест выращивания и хранения семечковых культур показали недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт. В связи с этим российское ведомство не стало отменять введенные с 10 августа 2019 года временные ограничения на ввоз в Россию косточковых и семечковых культур.
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