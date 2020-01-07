Общество

52 минуты назад

Жители «Виктории» жалуются на проблемы с вывозом мусора (ФОТО)

13 590
#Мусор #вывоз мусора
1
Жители «Виктории» жалуются на проблемы с вывозом мусора (ФОТО)

У соответствующих служб затянулись новогодние каникулы?

В редакцию GOROD48 обратился жилец комплекса «Виктория», что в микрорайоне «Университетском», который пожаловался, что мусор из контейнеров не вывозят уже несколько дней.

«Виктория» считается элитным жилым комплексом, но и его обитателям в первые дни нового года пришлось несладко.

- Мы скоро утонем в мусоре, - пишет разгневанный читатель, - Ветер разносит его по всему «Университетскому», из-за чего микрорайон превращается в помойку!

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По словам местного жителя, проблемы с вывозом отходов возникают в этом районе не впервые. Кроме того, жильцы жалуются на маленькое количество контейнеров – всего шесть на два огромных многоквартирных дома.

За вывоз мусора в нашем городе отвечает предприятие «Экопром Липецк», но из-за новогодних праздников оперативно получить комментарию у его руководителей не получилось. К слову, на сайте «Экопрома» перечислены главные цели этой организации. Среди них: чистота во дворах и на улицах Липецка, защита окружающей среды и привлечение внимания граждан к экологическим проблемам.

IMG20200104122437.jpg

13 590
#Мусор #вывоз мусора
1

Комментарии (13)

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Думаю

1 минуту назад
Мини-гетто Викторию проклял остальной район, желавший на его месте казино с бесплатным туалетом.
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??

5 минут назад
Что за понятие "жилищный комплекс"? Микрорайон без удобств? Судя по забору на фоне, похоже на конц.лагерь.
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гость

16 минут назад
молодой тупняк, причём , активно заняться поиском т.н. коммунальных служб и СССР , запропостились куда то , праздники видать затянулись .
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Фокс

16 минут назад
ЭЛИТА (от франц. elite — лучшее, отборное) — внутренне дифференцированная, но высоко сплоченная привилегированная группа общества, обладающая лидерскими качествами, занимающая руководящие позиции во властных структурах и непосредственно участвующая в принятии важнейших решений, связанных с использованием власти, определяющая духовный и культурный климат в обществе, исторический вектор развития государства. Главная функция политической элиты — управление обществом, что предполагает осуществление контроля над его материальными и духовными ресурсами, выработку его ценностных ориентаций и идеологической модели, сплочение и мобилизацию общества, поддержание устойчивого равновесия политических сил и стабильного политического режима. В этом смысле не всегда и не все из тех, кто находится на управленческих постах, являются «элитой». Случайный человек, коррупционер, преследующий только личные интересы, не относится к элите.
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молодой тупняк

18 минут назад
Перри Мейсон, я согласен с тобой. нельзя допустить военного конфликта, нужно сесть за стол переговоров и нельзя допустить деисколации конфликта
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гость

18 минут назад
Коммунальные службы ? Это термин времён СССР ? Не ?
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Перри Мейсон

23 минуты назад
Это все из-за "автохамов"))) Нужно усилить борьбу с ними, и срочно повысить штрафы! Коммунальные службы здесь не причем...
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У НАС НОВЫЙ МЭР

29 минут назад
мы теперь по другому живём
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Animal planet.

30 минут назад
Ну и свиньи!
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Элитные терпилы

39 минут назад
Это не элитный жилой комплекс, а современная общага для терпил, со ста квартирами на этаже, тремя мусорными баками, отсутствием полноценной детской площадки и парковочных мест
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