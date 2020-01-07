Жители «Виктории» жалуются на проблемы с вывозом мусора (ФОТО)

У соответствующих служб затянулись новогодние каникулы?

В редакцию GOROD48 обратился жилец комплекса «Виктория», что в микрорайоне «Университетском», который пожаловался, что мусор из контейнеров не вывозят уже несколько дней.

«Виктория» считается элитным жилым комплексом, но и его обитателям в первые дни нового года пришлось несладко.

- Мы скоро утонем в мусоре, - пишет разгневанный читатель, - Ветер разносит его по всему «Университетскому», из-за чего микрорайон превращается в помойку!







По словам местного жителя, проблемы с вывозом отходов возникают в этом районе не впервые. Кроме того, жильцы жалуются на маленькое количество контейнеров – всего шесть на два огромных многоквартирных дома.

За вывоз мусора в нашем городе отвечает предприятие «Экопром Липецк», но из-за новогодних праздников оперативно получить комментарию у его руководителей не получилось. К слову, на сайте «Экопрома» перечислены главные цели этой организации. Среди них: чистота во дворах и на улицах Липецка, защита окружающей среды и привлечение внимания граждан к экологическим проблемам.





