В Рождество в Липецкой области до -5

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 4-6 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 4-6 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.



День 7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса мороза.