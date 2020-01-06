Погода в Липецке

сегодня, 17:43

В Рождество в Липецкой области до -5

10 469
#Похолодание
В Рождество в Липецкой области до -5

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 4-6 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 4-6 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.

День 7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса мороза.
10 469
#Похолодание

Комментарии (10)

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плёха

4 минуты назад
Путину, лечись, уродец.
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плёха

5 минут назад
Спасибо великому путину !, лечись, уродец.
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Путину

38 минут назад
Травка не зеленеет, солнышко не блестит , Ласточка с весною к нам сени не прилетит , Ты Botoxный дурак нарушил экологию всей планеты, загнав Сибирь китайцам !.
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Спасибо великому путину !

44 минуты назад
Людмила "Добрый Вечер", Он всю Сибирь китайцам загнал, весь лес китайцы скосили !, Жадный ботоксный Вова На всех беду накликал !.
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Бийский Дед

52 минуты назад
Молоко из пальмового жира подорожало)
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Людмила "Добрый Вечер"

сегодня, 18:21
Зима какая-то вообще слабенькая, даже снега не может высрать. И морозов сибирских нету ни хрена!
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Ильич

сегодня, 18:14
К прозравлению Игоря Георговича,(на соседнем сайте),а знает онч что позравление с 66-летием Липецкой области это чёртова цифра.
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ужас

сегодня, 18:10
Да, нижний парк это жесть. Темень, грязь и разруха! То что типо сделали за 180 лямов, можно было за 15 сделать. Позор! Съездиете в соседние города , в тот же Воронеж и посмотрите как там благоустраивают, какие там дороги!
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УварКиной!

сегодня, 18:03
Как говорил великий Пушкин :-" Не видать ничьих следов в круг того пустого места, в том гробу твоя невеста "!, Про нижний парк лучше не сказать , Как словами классика !.
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Артамонову!

сегодня, 18:01
Где 180.000.000 ,что влупили в нижний парк?!, Кроме грязи, разрухи, ужасного зрелища , там ничего нет , Вместо летней эстрады нагромождение контейнеров , Как у Пушкина:- " Бочка по морю плывёт ,тучка по * идёт "!.
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