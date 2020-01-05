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Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

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Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Переполох устроила толпа молодых людей с дымовыми шашками и нацистской идеологией

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в центре города на проспекте Бакунина вечером 3 января, группа молодых людей поджигала файеры и дымовые шашки.

Больше десяти человек накануне оккупировали начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов и устроили «акцию». «Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки», – делятся встревоженные жители. По их словам, поклонники фюрера вскидывали руки в характерном жесте, нацистские выкрики разбавляли фанатскими песнями. Об этом сообщает Фонтанка.

Информацию о хулиганах в полиции получили незадолго до полуночи, к приезду наряда они разбежались.

Было возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство). Однако позже дело было аннулировано. Как сообщила "Фонтанка", на улицу вышли фанаты "Зенита", которые перешли дорогу в неположенном месте. Никаких нацистских приветствий они не скандировали, только футбольные кричалки.

Два десятка болельщиков получили административные штрафы за переход дороги в неположенном месте и хулиганское использование пиротехники.


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