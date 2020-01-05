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Во Владивостоке около 30 авто провалились под лед

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Во Владивостоке около 30 авто провалились под лед
Около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

"Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть — по крышу, часть — по капот, кто-то — по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели: они тросами вытягивают машины", — сообщил представитель МЧС.

Причина инцидента - нарушение рыбаков запрета о выезде на лед на машинах: автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте не превышает двух метров.В результате происшествия никто не пострадал.
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