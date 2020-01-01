В Липецкой области снова потеплеет до +1

2 января ночью Липецкая область окажется в гребне антициклона – погода будет без существенных осадков, днем регион вновь попадет под влияние Скандинавского циклона, который местами принесет мокрый снег. Среднесуточные температуры составят 4-5 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов мороза.

День 2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 27 градусов мороза.