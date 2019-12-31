Культура

56 минут назад

Новогодний «квартирник» липецких музыкантов (ФОТО)

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#Квартирник #Владимир Болдырев #"Алые Паруса"
Новогодний «квартирник» липецких музыкантов (ФОТО)

Новый концерт получил и трагические нотки - из-за недавней смерти артиста и педагога Владимира Болдырева.

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Концерт в честь Нового Года провели липецкие музыканты в популярном формате «квартирника» в здании бывшего развлекательного комплекса «Торнадо».

«Квартирник» - это вид малого концерта, когда в небольшом помещении собираются несколько десятков людей и демонстрируют друг другу, а также зрителям свое творчество. Как правило, на таких выступлениях все друг друга знают, поэтому обстановка получается неформальной и почти семейной.

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Такие концерты в Липецке организовывает Александр Данилов, солист липецкой группы «Данила Мастер». Прошедший «квартирник» стал уже 43-м (!) по счету.

- Перед праздником все присутствующие зарядились отличным рок-н-ролльным настроением, которого мы всем желаем и в 2020 году, - подвел итог музыкант.

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В выступлении приняли участие липецкие коллективы «Данила Мастер», «Встреча», «Золотой Октябрь», музыканты и исполнители Аркадий Свиридов, Виктор Меркулов, Алла Гурова, Денис Поляков, Александр Кошеляев, Сергей Бандура и другие.

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Поэт Вячеслав Свиридов оживил атмосферу своими стихами.

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На этот раз не обошлось и без грустной нотки. Музыканты вспомнили об ушедшем из жизни буквально накануне Владимире Болдыреве, основателе и до недавних дней бессменн6ом руководителе музыкальной студии «Алые Паруса». Для многих собравшихся он был не просто их педагогом, но и Учителем с большой буквы. Кстати, вчера прошло 9 дней после смерти Владимира Болдырева.

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Видеосъемка Аркадия Свиридова и Романа Матвиенко, монтаж Аркадия Свиридова. Ассистент по всем вопросам – Евгений Юдин.

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#Квартирник #Владимир Болдырев #"Алые Паруса"

Комментарии (1)

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КВН

44 минуты назад
Квартирники и их колеги по цеху ,домушники,форточники,альпинисты ,щипачи искренне ВАС поздравляют с НАСТУПАЮЩИМ.Мы присмотрим за вашим имуществом пока вы на веселе.
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